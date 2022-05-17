Путин и Лукашенко ведут переговоры о построении военной базы в 50 км от белорусско-украинской границы, - Згурец

Детальнее об этом в свежей колонке Сергея Згурца на Еспресо.TV.

Он прокомментировал прошедший в Москве саммит ОДКБ.

"Потенциал ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности, в которую входят: Армения, Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия, Таджикистан, – Ред.) разрознен, с другой стороны политики, управляющие странами ОДКБ понимают, что поддержать РФ в ходе войны в Украине – это значит подвергнуть себя санкциям ЕС и США. Ни одна из стран-членов ОДКБ не готова к такому шагу, потому что думает о своем будущем", - сказал Згурец.

По его словам, исключением является самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Который в свое время говорил: "Никогда с территории Беларуси не будет нападения на Украину", – но видим, что на самом деле Беларусь стала одним из плацдармов, где была использована военная техника, где используются аэродромы и до сих пор есть определенная угроза. Однако интересно, что и в формате встречи ОДКБ Лукашенко снова говорил о том, что Россия не должна оставаться сама в борьбе с НАТО, однако по этому заявлению есть четкий прагматический интерес", - отметил эксперт.

По его данным, Беларусь и Россия ведут переговоры о строительстве новой российской военной базы на территории Беларуси.

"Эта база будет расположена в городе Зябровка, это около 50 км от украинской границы. Сейчас решают все формальности и то, как Россия будет платить Беларуси за эту базу. Так что здесь присутствует меркантильный интерес, который прослеживается в поведении Лукашенко на этой встрече", - подытожил Згурец.