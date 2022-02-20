Путин и Лукашенко решили продолжить совместные военные учения в Беларуси

Об этом заявил министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает Белта.

По его словам, учения было решено продолжить "из-за нарастания военной активности у внешних границ Союзного государства и обострения ситуации на Донбассе".

"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Республики Беларусь и Российской Федерации принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить", - сказал Хренин.

Напомним, 19 февраля белорусское военное командование объявило, что войска РФ не будут выведены из страны после завершения учений 20 февраля.

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