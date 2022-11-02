Путин и Лукашенко ожидают ошибки от Генштаба ВСУ, чтобы ввести войска из Беларуси, - дипломат Бессмертный
Дипломат Роман Бессмертный убежден, что Путин и Лукашенко рано или поздно бросят войска с территории Беларуси против Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Лукашенко информационно создает основания для того, чтобы иметь несколько вариантов действий. Угроза вступления Беларуси в войну против Украины была и есть. Я убежден, что Путин и Лукашенко рано или поздно бросят войска с территории Беларуси против Украины", - объяснил Бессмертный.
Дипломат подчеркнул, что пренебрегать угрозой с территории Беларуси не нужно.
"Очевидно, что, мониторя ситуацию, Лукашенко и Путин ожидают ошибку от Генштаба Вооруженных Сил Украины, которую они, конечно, не дождутся. Поскольку информационно-психологическая игра Кремля относительно переброски войск на какие-то направления не дает результатов. Однако Украине нужно готовиться ко всем возможным сценариям. Особенно к удару совместных беларусско-российских сил не только с севера, но и с северо-восточного направления", - добавил он.
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