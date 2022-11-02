Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"



"Лукашенко информационно создает основания для того, чтобы иметь несколько вариантов действий. Угроза вступления Беларуси в войну против Украины была и есть. Я убежден, что Путин и Лукашенко рано или поздно бросят войска с территории Беларуси против Украины", - объяснил Бессмертный.



Дипломат подчеркнул, что пренебрегать угрозой с территории Беларуси не нужно.



"Очевидно, что, мониторя ситуацию, Лукашенко и Путин ожидают ошибку от Генштаба Вооруженных Сил Украины, которую они, конечно, не дождутся. Поскольку информационно-психологическая игра Кремля относительно переброски войск на какие-то направления не дает результатов. Однако Украине нужно готовиться ко всем возможным сценариям. Особенно к удару совместных беларусско-российских сил не только с севера, но и с северо-восточного направления", - добавил он.

27 октября в Генштабе ВСУ предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси