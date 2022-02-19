Путин и Лукашенко дали старт учениям, во время которых отрабатывают применение ядерного оружия
Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко объявили о начале учений с пусками баллистических ракет
Об этом сообщают российские СМИ.
Путин и Лукашенко наблюдают за учениями из ситуационного центра в Кремле.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе учений отрабатывают применение ядерного оружия.
Во время учений проходят пуски гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал", крылатых ракет "Калибр" и "Искандер", гиперзвуковой ракеты "Циркон", межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", баллистической ракеты "Синева".
Александр Лукашенко находится в Москве с визитом.
- Напомним, 18 февраля Александр Лукашенко заявил, что Запад в ситуации, которая сложилась вокруг Украины, ищет повод для "провокаций" и пригрозил "симметричными ответами".
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