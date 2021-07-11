Путин и Ко перешли от идеологии КГБ-ФСБ к НСДАП. Это уже чистый расизм, - политолог Александр Морозов

Об этом научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова (Чехия), политолог Александр Морозов заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.



Впервые в российской истории основополагающий государственный документ основывается на расистской доктрине, подчеркнул он.



"Полистать Альфреда Розенберга и сразу возникают определенные аллюзии. Расовая теория... Только арийцев меняем на русских", - заметил в свою очередь Антон Борковский.



"Да-да-да, совершенно точно. Это напоминает идеологическую практику нацизма, потому что в ней именно эта тема присутствовала", - сказал Морозов, подчеркнув, что речь идет о присущем теории как нацизма, так теперь и путинизма исскуственном, чисто пропагандистском образе "конструируемого врага". Сконструированного в расовой плоскости.



"Кремль сращивает что-то с чем-то для того чтобы сконструировать себе мистического врага", - заявил политолог.



""Кремль же не показывает, что есть политическое несогласие с какими-то шагами, а интерпретирует любые действия европейских гражданских организаций, парламентских ассамблей, национальных правительств - якобы они действуют только исключительно, исходя из такой иррациональной русофобии", - продолжил исследователь.







"Теперь борьба за некий "цивилизационный код" внесена в документ Совета безопасности. Это пункты №84, 92. Там рисуется картина, при которой что угодно можно интерпретировать как экстремизм с точки зрения Кремля", - детализировал Александр Морозов.



Кроме того, гуманитарная политика РФ окончательно ставится на военные рельсы. Начиная с русского языка.



"Этим документом Кремль превращает в оружие вопросы языка", - уверен политолог.



В дополнение, заявил Морозов, в идеологическое оружие превращаются "ценности", "культура", "история"



"Все эти четыре вещи (русский язык, духовные ценности, культура, история, - ред.) перестают быть предметом диалога, а становятся исключительно предметом войны. В этом документе это содержится. А вслед за этим, действительно, придет реальная война", - пояснил назначения новой путинской "стратегии" Александр Морозов.

По мнению израильского аналитика-международника Авраама Шмулевича, Путин действительно готовится к новой мировой войне.



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