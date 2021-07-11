Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Путин и Ко перешли от идеологии КГБ-ФСБ к НСДАП. Это уже чистый расизм, - политолог Александр Морозов

Путин и Ко перешли от идеологии КГБ-ФСБ к НСДАП. Это уже чистый расизм, - политолог Александр Морозов

11 июля, 2021 воскресенье
20:30
война с Россией

Утверждение указом президента РФ Владимира Путина за 2 июля 2021 года "Стратегии национальной безопасности России" знаменует собой переход верхушки Кремля к идеологии расизма

Об этом научный сотрудник Академического центра Бориса Немцова (Чехия), политолог Александр Морозов заявил в программе "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

Впервые в российской истории основополагающий государственный документ основывается на расистской доктрине, подчеркнул он.

"Полистать Альфреда Розенберга и сразу возникают определенные аллюзии. Расовая теория... Только арийцев меняем на русских", - заметил в свою очередь Антон Борковский.

"Да-да-да, совершенно точно. Это напоминает идеологическую практику нацизма, потому что в ней именно эта тема присутствовала", - сказал Морозов, подчеркнув, что речь идет о присущем теории как нацизма, так теперь и путинизма исскуственном, чисто пропагандистском образе "конструируемого врага". Сконструированного в расовой плоскости.

"Кремль сращивает что-то с чем-то для того чтобы сконструировать себе мистического врага", - заявил политолог.

""Кремль же не показывает, что есть политическое несогласие с какими-то шагами, а интерпретирует любые действия европейских гражданских организаций, парламентских ассамблей, национальных правительств - якобы они действуют только исключительно, исходя из такой иррациональной русофобии", - продолжил исследователь.



"Теперь борьба за некий "цивилизационный код" внесена в документ Совета безопасности. Это пункты №84, 92. Там рисуется картина, при которой что угодно можно интерпретировать как экстремизм с точки зрения Кремля", - детализировал Александр Морозов.

Кроме того, гуманитарная политика РФ окончательно ставится на военные рельсы. Начиная с русского языка.

"Этим документом Кремль превращает в оружие вопросы языка", - уверен политолог.

В дополнение, заявил Морозов, в идеологическое оружие превращаются "ценности", "культура", "история"

"Все эти четыре вещи (русский язык, духовные ценности, культура, история, - ред.) перестают быть предметом диалога, а становятся исключительно предметом войны. В этом документе это содержится. А вслед за этим, действительно, придет реальная война", - пояснил назначения новой путинской "стратегии" Александр Морозов.


Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

расизм
Путин
Студия Запад с Антоном Борковским
Александр Морозов
Читайте также:
10 июля, 2021 суббота
Глава Одесского района Барвиненко поздравил Януковича с днем рождения
Каспер Шмейхель
10 июля, 2021 суббота
Сборную Англии наказали за инцидент со скандальным пенальти в полуфинале Евро-2020
Ігор Коломойський
10 июля, 2021 суббота
Более 2000 жителей Новогалещинской ОТО на Полтавщине остались без электроэнергии из-за рейдерской атаки олигарха Коломойского
Киев
+31
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.17
    Покупка 27.17
    Продажа 27.41
  • EUR
    Покупка 32.08
    Продажа 32.5
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
11 июля
20:45
Обновлено
Италия - Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2020
20:12
Зеленский прибыл с визитом в Германию
19:53
В Киеве внедорожник въехал в маршрутку
19:34
В компании Nord Stream 2 заявили, что достроят "Северный поток-2" в августе
19:05
Брэнсон совершил первый космический туристический полет и успешно вернулся на Землю
18:50
Шевченко заявил о намерении покинуть сборную Украины
18:35
11 июля на фронте: российские оккупанты провели три обстрела
18:17
Благодаря вам звучит "Ще не вмерла": Зеленский провел украинских спортсменов на Олимпиаду-2020
17:45
Британский миллиардер Брэнсон летит в космос. ПРЯМОЙ ЭФИР
17:12
Досрочные парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися
16:51
королева Елизавета
Елизавета II обратилась к футболистам сборной Англии перед финалом Евро-2020
16:35
"Поможем утилизировать". Ветераны войны на Востоке пришли в магазин одежды московского рэпера Гуфа в Киеве
16:19
Аргентина победила Бразилию в финале Кубка Америки, Месси получил первый в карьере трофей со сборной
15:56
В Грузии умер телеоператор, которого во время акции избили противники ЛГБТ
15:39
Светлана Тихановская
Кулеба рассказал подробности встречи Зеленского и Тихановской в Литве
15:21
Макгрегор из-за ужасного перелома проиграл Пуарье в главном бою года в UFC
14:39
Выборы в Молдове. Озвучена явка на 14.00
14:18
Из "ковидного" фонда украли 124 млн грн, - Госаудитслужба
14:00
Миллиардер Брэнсон отправляется в космос
14:00
Эксклюзив
У Института национальной памяти есть средства для финансирования "Бабьего Яра", но это должен быть проект украинского государства, - Гарань
13:41
ВСУ подошли вплотную к Докучаевску, - СМИ
13:13
вакцина
Pfizer заявит о необходимости третьей дозы вакцины, - Washington Post
12:47
Нового скандального гендиректора Николаевской ТЭЦ Клецова, который помогал "ДНР", отстранят для проверки
12:24
Сын правителя Туркменистана получил должность вице-премьера
12:00
Эксклюзив
Рейтинг президента пока еще высокий благодаря популизму и перепозиционированию Зеленского в государственника и патриота, - Гарань
11:55
Черновцы снова без воды. Водопровод из Днестра ремонтируют уже три недели
11:21
Солист "Бумбокса" поддержал белорусов: "Вы наши ближайшие родственники"
11:00
В центре Киева схватили молодого человека, который вырывал мобилки у прохожих
10:36
В Кропивницком построят кафедральный собор ПЦУ
10:15
В оккупированном Севастополе со скалы сорвалась женщина
10:00
Рэпер Серега обнялся с Лукашенко
09:29
маска защитная медицинская
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки заразились 290, умерло 5. Первыми идут Киев и Днепр
08:42
10 июля на фронте: 11 российских обстрелов вблизи 7 украинских городов, поселков и сел
08:00
Санду против Додона, Европа против Кремля. В Молдове проходят досрочные парламентские выборы
07:21
На трассе Киев-Одесса грузовик не разминулся с перевозчиком автомобилей
07:15
Инфографика
сборная Италии
Италия - Англия: где и когда смотреть финал Евро-2020
2021, суббота
10 июля
22:53
Археологи нашли произведение из кости возрастом 51 тыс. лет и пришли к сенсационному выводу о неандертальцах
22:27
Во Франции умер 44-летний украинский журналист Андрей Лавренюк
22:11
Италия - Англия: Манчини поделился ожиданиями от финала Евро-2020
21:53
В США картридж к компьютерной игре 1980-х продали за $ 870 тыс.
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV