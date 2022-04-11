Путин и канцлер Австрии начали закрытые переговоры, глава австрийского МИД анонсировал, что президенту РФ скажут о поражении в Украине

Об этом сообщает российская служба BBC в Telegram.



"Они проходят в подмосковной резиденции Ново-Огарево в закрытом режиме - по просьбе австрийской стороны. Официальные публичные заявления не анонсированы", - говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг заявил, что канцлер уведомит Путина о поражении в Украине, передает НВ.



"Важно во время встречи лицом к лицу сказать ему, какова реальность: этот президент де-факто проиграл войну морально. Это должно быть в его собственных интересах, чтобы кто-то сказал ему правду. Я думаю, что это важно, и мы обязаны это сделать, если хотим спасти человеческие жизни", - сказал он.

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна полностью поддерживает санкции Евросоюза против России за полномасштабное вторжение в Украину.