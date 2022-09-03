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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили Украину

3 сентября, 2022 суббота
13:43
Мир

В субботу, 3 сентября, российский диктатор Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили ситуацию на захваченной РФ ЗАЭС и функционирование "зерновых коридоров"

Об этом сообщают в пресс-службе кремля.

Во время разговора Путин и Эрдоган поговорили о войне в Украине. В частности, речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции и миссии МАГАТЭ, посетившей захваченную россиянами АЭС.

Также лидеры РФ и Турции уделили внимание реализации заключенного в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции зернового соглашения.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью последнего лидера СССР Михаила Горбачева.

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Украина
Россия
Владимир Путин
Турция
зерно
война с Россией
Реджеп Эрдоган
ядерная безопасность
атомная энергетика
Запорожская АЕС
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