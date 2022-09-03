Об этом сообщают в пресс-службе кремля.

Во время разговора Путин и Эрдоган поговорили о войне в Украине. В частности, речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции и миссии МАГАТЭ, посетившей захваченную россиянами АЭС.

Также лидеры РФ и Турции уделили внимание реализации заключенного в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции зернового соглашения.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью последнего лидера СССР Михаила Горбачева.

23 августа Эрдоган заявил, что война с Россией должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

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