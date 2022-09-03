Путин и Эрдоган провели телефонный разговор и обсудили Украину
В субботу, 3 сентября, российский диктатор Владимир Путин с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили ситуацию на захваченной РФ ЗАЭС и функционирование "зерновых коридоров"
Об этом сообщают в пресс-службе кремля.
Во время разговора Путин и Эрдоган поговорили о войне в Украине. В частности, речь шла о ситуации на Запорожской атомной электростанции и миссии МАГАТЭ, посетившей захваченную россиянами АЭС.
Также лидеры РФ и Турции уделили внимание реализации заключенного в Стамбуле 22 июля при посредничестве президента Турции зернового соглашения.
Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования в связи со смертью последнего лидера СССР Михаила Горбачева.
- 23 августа Эрдоган заявил, что война с Россией должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное