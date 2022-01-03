Путин и Эрдоган планируют усилить сотрудничество РФ и Турции
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены укрепить сотрудничество между странами
Об этом заявили в Администрации президента РФ.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили двустороннее сотрудничество и "подтвердили готовность к дальнейшей активизации взаимовыгодного партнерства" между странами.
"Стороны также коснулись глобальных проблем, в частности, недавних предложений по разработке юридически обязывающих соглашений, которые будут гарантировать безопасность России, ситуации на Южном Кавказе и усилий по урегулированию сирийского и ливийского кризисов", - отметили в Кремле.
Управление по коммуникациям Турции сообщило , что разговор был сконцентрирован на улучшении отношений между странами.
"На встрече обсуждались Кавказ, Сирия и Ливия, а также региональные и международные события, подтвердившие решимость развивать сотрудничество Турции и России во всех областях", - рассказала турецкая сторона.
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