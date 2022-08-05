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Путин и Эрдоган начали переговоры в Сочи

5 августа, 2022 пятница
15:53
Мир

Президенты Турции и России встретились в Сочи, чтобы обсудить войну РФ против Украины и "продуктовое соглашение"

Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что это будет вторая встреча между двумя лидерами менее чем за месяц.

Ожидается, что темами, которые будут доминировать на переговорах, станут прекращение войны России в Украине, "продуктовое соглашение" и перспектива турецкого наступления в Сирии.

Украина ожидает, что Турция запретит России ввозить украденное зерно.

Как заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, направлено уже пять обращений вк турецкой стороне и получено согласие на коммуникацию.

"Мы ожидаем, что в Турции будут приняты соответствующие ограничения, которые не позволят россиянам нелегально завозить это зерно", – отметил дипломат.

В последний раз президенты виделись во время трехсторонней встречи с иранским лидером Эбрагимом Раиси в Тегеране в середине июля. Там Путин и Эрдоган обсудили "зерновой коридор" из Украины и ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества и реализации флагманских проектов в торгово-экономической сфере.

  • 20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил российского диктатора Владимира Путина ждать около минуты перед встречей в Тегеране. В Белом доме заявили, что поездка Путина в Тегеран показала, насколько изолированной стала Россия.

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