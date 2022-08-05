Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что это будет вторая встреча между двумя лидерами менее чем за месяц.

Ожидается, что темами, которые будут доминировать на переговорах, станут прекращение войны России в Украине, "продуктовое соглашение" и перспектива турецкого наступления в Сирии.

Украина ожидает, что Турция запретит России ввозить украденное зерно.

Как заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, направлено уже пять обращений вк турецкой стороне и получено согласие на коммуникацию.

"Мы ожидаем, что в Турции будут приняты соответствующие ограничения, которые не позволят россиянам нелегально завозить это зерно", – отметил дипломат.

В последний раз президенты виделись во время трехсторонней встречи с иранским лидером Эбрагимом Раиси в Тегеране в середине июля. Там Путин и Эрдоган обсудили "зерновой коридор" из Украины и ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества и реализации флагманских проектов в торгово-экономической сфере.

20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заставил российского диктатора Владимира Путина ждать около минуты перед встречей в Тегеране. В Белом доме заявили, что поездка Путина в Тегеран показала, насколько изолированной стала Россия.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb