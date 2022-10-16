Путин и его режим - раковая опухоль, угрожающая всему миру, - американский политтехнолог Смарт
Американский политтехнолог Джей Смарт уверен, что после войны нужно сделать все возможное, чтобы Россия больше не угрожала соседним странам
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"У России есть болезнь. И зовут ее Владимир Путин. Он – раковая опухоль для России и всего мира. Эту опухоль нужно вырезать. Поскольку ничего хорошего не будет, пока Путин у власти. Эта война угрожает всему миру, однако она также уже уничтожает Россию", – объяснил Смарт.
Политтехнолог убежден, что после войны с Украиной Россия должна быть демилитаризована.
"После этой войны Россию ждет крах. Уже сейчас экономическая ситуация в Российской Федерации очень сложная. Армия России почти уничтожена. Я думаю, что после войны нужно сделать все возможное, чтобы Россия больше не угрожала соседним странам. То есть то же, что сделали союзники в Германии после Второй мировой войны", - добавил он.
- 15 октября в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что объявляя о завершении мобилизации "приблизительно через 2 недели", Владимир Путин, вероятно, хочет освободить бюрократическую пропускную способность для обычного осеннего призыва, который начнется в России 1 ноября.
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