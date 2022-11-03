Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Путин понимает, если он когда-нибудь потеряет власть, то в конечном итоге попадет в тюрьму, потеряет свои деньги и, возможно, и жизнь. Поэтому он пытается удерживать власть всеми возможными способами. А еще есть другие олигархи и коррумпированные чиновники , богатство и статус которых гарантированы нынешней путинской системой.Итак, есть люди, которым нужно сохранить эту систему еще очень долгое время и у них есть много ресурсов для этого.Они награбили огромные финансы за последние 22 года.Я бы оценил, что Путин и тысячи людей вокруг него украли у Российского государства триллион долларов, то есть тысячу миллиардов долларов за 22-летний период", - подчеркнул финансист.



Билл Браудер считает, что Путин перенапряг себя, начав войну против Украины, и сейчас он полностью ее проигрывает. Многие погибли российские военные, около 67 тысяч, также потеряно большое количество техники.



"Путин оказался в ситуации, которая в случае победы Украины, русский народ может сказать: "Довольно! Мы не хотим, чтобы нашим президентом был неудачник!". Легко могут сложиться обстоятельства, когда режим Путина не выдержит собственного веса. Если это произойдет, то вопрос о том, кто поднимет обломки. И здесь есть несколько вариантов: или другой персонаж типа Путина, или разрушится вся система до такой степени, что уже никто не захочет персонажей типа Путина, а захотят какого-нибудь демократа или реформатора, чтобы исправить Россию. К сожалению, это маловероятно, но все возможно, потому что Путин сейчас на грани из-за роковой ошибки вторжения в Украину ", - заметил Браудер .

1 ноября стало известно, что оцепление Путина склонно к тому, что из-за неудач в войне в Украине и санкций, "Прямую линию" следует отменить, однако сам Путин решение пока не принял

Также Путин сообщил о завершении мобилизации в РФ

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