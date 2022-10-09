Путин и его окружение реально напуганы, – Пионтковский

Серийный преступник, играющий роль президента РФ, начал очередную волну преступлений. В настоящее время речь идет, в частности, о попытках аннексировать временно оккупированные территории Украины. Но ключевой вопрос: почему такая спешка?

Это не единственное истерическое решение Путина, это была целая серия после его возвращения с саммита в Самарканде, где он испытал шок. Он ехал туда вроде бы к союзникам. Его пропаганда все время говорила: за нас большинство человечества (это они 1,5 миллиарда китайцев прибавляли к 1,5 миллиарда индусов). Но его встретили очень холодно. И Си, и Моде просто прочитали ему перед экранами телевизоров на глазах у всего мира этакие лекции преподавателя студенту-двоечнику. Объяснили ему, что нельзя в XXI веке проводить политику такими методами. И общий настрой всего этого глобального Юга был для него совершенно неожиданным. Даже такие, казалось бы, вассалы, как премьер-министр Таджикистана или Киргизии, демонстративно опаздывали на встрече с ним. А это его всегда была такая бандитская фишка – он заставлял даже великую королеву Елизавету, с которой весь мир недавно попрощался, ждать по 15 минут перед Букингемским дворцом. Пап Римских по два часа держал в приемной. А тут он почувствовал пренебрежение к себе, и это его шокировало. И когда он вернулся, утром 19 сентября, то принял целую серию самоубийственных решений. Среди них и проведение «референдумов», и аннексия. Но еще более разрушительным для его власти решением была мобилизация, принесшая войну в каждый дом.

И это только начало, это будет социальный взрыв и окончательно похоронит режим Путина, если действительно все пойдет как пойдет.

Абсолютно это то же, как Николай II раздал винтовки миллионам мобиков-крестьян, и в конце концов они вернулись с этими винтовками в Петроград и там нагородили такого, что мы с вами на всем постсоветском пространстве более 100 лет разгребаем. Огромное социальное расслоение сразу сказалось. Именно мобилизация похоронит режим. 200 тысяч человек уже сбежали от призыва за границу. И сбежали кто – люди, у которых были западные паспорта, деньги, какие-то связи. Сбежал средний класс. А всю рабоче-крестьянскую Россия, считавшуюся его глубинным народом, ее, этих несчастных мобиков он отправил на смерть. Сейчас открылась еще одна катастрофа режима – все ведь разворовали в армии. Это не 300 тысяч – он миллион собирается призвать, а там нет ни обмундирования, ни одежды, начиная с элементарного – ботинок и трусов.

Путин уже начал бегать по мировым военторгам, для того чтобы докупить форму. То есть нет формы, не справляются российские зоны с пошивом тулупов.

Это и открывает социальную катастрофу. И снова он начал было ядерный шантаж, но ему очень жестко ответили, начиная от президента Байдена, а подробнее Салливан и Блинкен объяснили, что они уже сказали своему визаву в Москве: последствия применения ядерного удара по Украине будут, по словам Салливана, катастрофическими, а Блинкена - ужасающими. А потом отставные генералы объяснили, что это будет. Они не будут повторять российские преступления и не будут применять ядерное оружие. Они просто уничтожат за полчаса весь черноморский флот, а если этого окажется недостаточно, за несколько дней они могут испепелить огнем всю находящуюся в Украине группировку. Частью моей работы, не слишком приятной, является следить вполглаза за российскими медиа и паблик-шоу. И я вам так скажу: Путин и его окружение реально напуганы. Каждый день повторяются тезисы: «Мы никогда этого не думали», «Это все клевета западных политиков», «Мы ни в коем случае не собираемся применять ядерное оружие». Считайте, что ядерный вопрос закрыт: Запад, особенно Соединенные Штаты, их предупредили. И еще одно проявление его безумия в том, что он взорвал две трубы «Северного потока».

На что он рассчитывал? Мы понимаем, что он хотел бы продемонстрировать, что они «уходят в несознанку» и после этого Европа газом должна обеспечивать себя сама. А потом предложил восстановить шланг под названием «Северный поток – 2».

Он показал полное непонимание Запада. Генерал Петреус, подробно объяснивший также, какое наказание ждет Россию за использование ядерного оружия, сказал, что Путин «предстал перед необратимой реальностью поражения и не желает его признавать». Это типичная истероидная реакция, она встречается в быту, когда человек подвергается невыносимой, позорной и унизительной для него реальности, – он срывается и отрицает ее. Он окончательно поднял ставки, возможно, глупо надеясь, что ему удастся переиграть судьбу, вырвать у армии Украины стратегическую инициативу. Но это невозможно. Выяснилось, что этот миллион несчастных мобиков, о которых нам говорили, что их будут готовить два месяца в каких-то учебных центрах – уже на фронте.

Они сдаются в плен. Уже зафиксированы факты нашими военными, они сдаются в плен, когда есть возможность.

Прекрасно сказал об этом генерал Залужный: «Мы разгромили профессиональную российскую армию – они нам присылают любительскую команду». Это как в спорте. Но мало того, что эти несчастные люди неподготовлены, выяснилось, что для них нет ни обмундирования, ни оружия – ничего. Но и этого Путину оказалось недостаточно. Я уже назвал четыре катастрофических ошибки: это мобилизация, это аннексия, попытки ядерного шантажа, подрыв трубопровода. Вы сказали, что похоронит режим мобилизация, но, возможно, это произойдет раньше. Путин вошел в ужасный конфликт с армией: два его пса, которых ненавидит вся армия, - Пригожин и Кадыров - говорят, что надо весь генеральный штаб босиком с автоматами отправить в качестве рядовых кровью искупить свою неподготовленность и предательство. А он в ответ Кадырова, заявлявшего, что «своего первого россиянина зарезал в 16 лет», делает генерал-полковником и возвышает над всей армией. Он в отчаянии совершает одну за другой самые грубые ошибки.

Наезд на Лапина - это наезд на целую группу высшего военного командования РФ. И вот что это значит, как могут развиваться события?

Кадыров и Пригожин это открыто не скрывают. Они нападают на Герасимова. Они говорят, что все так называемые преступления Лапина могли быть совершены только с ведома Герасимова. Такой разлад ни в одной армии мира невозможно представить, тем более в период отступления. События развиваются наилучшим образом для завершения этого конфликта в этом году – при таком количестве конфликтов в высшем политическом руководстве и в обществе российском. Я повторю то, что все время повторяю уже несколько месяцев, но сейчас это становится совершенно понятно: освобождение Херсона будет смертельным ударом, политически Путин не переживет его.

Да, мы видим очень мощную динамику, речь идет, в частности, об ударах ВСУ именно на этом направлении. Бои идут ожесточенные, мы понимаем, что гибнет очень много достойных украинских солдат и офицеров. Но вскоре российская группировка может попасть в полную ловушку. Это от 20 тысяч человек. И после того, как я посмотрел попытки аннексировать, и это все дело снято, в Москве, мы видим, что на самом деле речь идет о неадекватных людях. Помните все путинские антраша, которые он исполнял вместе с военными преступниками, разного рода Пасечниками и так далее, на арене политического цирка? Это действительно неадекватность.

Так Путин же вмешивается непосредственно в командование войсками. Это он запер фактически свою группировку под Херсоном, 20 тысяч человек, он запрещал им отходить. А теперь уже даже при искреннем желании, получив приказ отступить, они не смогут оттуда выйти: все мосты и переправы либо ликвидированы, либо под ударом артиллерии, украинских ракетных систем. Мне кажется, что Россия приближается к военной и политической катастрофе. Надо знать отношение российских военных к Кадырову – они ненавидели его всегда. Путин ведь проиграл Кадырову войну и потому платит огромную дань. И Кадыров вообще каждым своим заявлением подчеркивает, что он не какой-то глава субъекта федерации – он руководитель независимого государства, которое находится в личной унии с Путиным, с РФ. То есть все, что ее связывает с РФ – это личная уния с Путиным. Кадыров немного умнее Пригожина, он играет в сложную игру. Он понимает, что после поражения Путин будет отстранен от власти. И что все силовики – и ФСБ, и военные - ненавидят Кадырова, они не согласились с этим исходом войны, когда Путин начал платить ему дань, и они набросятся на него. Следовательно, придется снова защищать независимость Ичкерии, как он называет Чеченское государство. Поэтому он подчеркивает свою независимость, к тому же работает на чеченскую аудиторию: видите, как я силен, я здесь диктую россиянам. Он уже пребывает в постпутинской России, которая станет распадаться. Собственно, и распадаться нечему, Чечня никогда и не была частью России, это просто так Кадыров достиг завершающейся личной договоренности с Путиным. А этот конфликт неизбежен – между военными с одной стороны и преступником Пригожиным и Кадыровым с другой. "Вторая армия мира" оказалась беспомощной перед украинской армией. Но уверяю вас, у них окажется достаточно сил, чтобы отыграться на армиях Кадырова и Пригожина.

Путин ведь не зря примеряется к карьере Ивана Грозного, то есть Ивана Лютого на украинском языке. В роли коллективного Малюты Скуратова, мы видим: Кадыров, Пригожин и т.п. Мы помним, как рвал ноздри, как рубил головы Иван Лютый, как он жег живьем людей, как вся опричнина была развернута вообще в квазигосударство, а русские бояре облизывали брови и шли на плаху. И Иван Грозный, пока не сдох, творил все, что мог.

Ему далеко до Ивана Лютого, или Иосифа Сталина, или Адольфа Гитлера. Он мелкий питерский гопник, который сейчас теряет всякую поддержку – и поддержку окружения в бункере, которое вовсе не стремилось к этой эскалации. Вы же помните его речь – обращение к народу трижды откладывалось, в конце концов было перенесено со вторника на среду, его окружение до последней минуты пыталось остановить его от этой тройной глупости. И во-вторых, российская армия, как к ней не относись, опозорилась в Украине – и как профессионалы, и как люди, нарушившие кодекс военного. Но с тем большей яростью и удовольствием они перегрызут горло этим новым Малютам Скуратовым. Возможно, Путин именно такую комбинацию задумал, иначе эти его действия невозможно было бы объяснить. Но он и здесь просчитался. Хотя нам какая разница, что там будет происходить в России, когда она проиграет? Во всяком случае, очевидно, что она движется к проигрышу в войне. Конечно, в какой-то форме, по вашему сценарию или любому другому, проигрыш в войне всегда открывает в России долгий период смуты. Эта великая русская смута уже началась на наших глазах.

А как можно объяснить чрезвычайно странное заявление, или инициативу, тети Вали Матвиенко, уроженки Украины, которая коллаборирует с режимом, пытающимся уничтожить ее историческую родину, – она начала бекать-мекать о перспективах якобы на парламентском уровне проводить какие-то консультации после того, как президент Зеленский откровенно послал Путина и весь завязанный на Путина переговорный процесс?

Весь истеблишмент вместе с уроженкой Украины Матвиенко и всеми людьми в бункере осознал, что война проиграна. Они все такие же российские империалисты, они ненавидят Украину, с удовольствием ее уничтожили бы. Но сейчас видят, что уничтожить Украину невозможно, и перед ними встала более важная для них задача – сохранить власть и огромную собственность, что одно и то же в России, в государстве, терпящем поражение. И они обращаются через голову Путина к Западу: помогите нам спасти лицо, мы готовы. Это намеки той части российской элиты, которая отчаянно желает договориться и готова в целом сдать Путина. У Путина сейчас слишком много врагов, чтобы удержаться у власти: вся эта элита, желающая мира (Матвиенко просто послали выразить эти настроения), военные. Кое-кто говорит, что Путин вчера дал пощечину военным, – это не пощечина была, он их просто выпорол зассаной тряпкой этим назначением. Они все относятся к Кадырову отрицательно, растет недовольство народа. Были какие-то люди, в какой-то степени отравленные пропагандой, готовые идти по мобилизации, как им говорили, спасать страну. Но когда перед ними открылась вся бездна воровства в армии, полной неподготовленности генералов, руководства армии и стремления пожертвовать ими для затыкания дыр, я думаю, это теперь огромный взрывной материал, опаснейшая проблема как для Путина, так и для всего российского господствующего класса.

Да, публичная порка генералов – это чрезвычайно серьезный вызов, но Путин на него пошел. С другой стороны, если он собирается выйти живым из войны против Украины, а он очень хочет этого, он будет вынужден идти на какие-то шаги. На какие шаги в нынешнем коридоре смерти он может пойти?

У Путина путь, который ему подсказывает его окружение: мягкое отстранение от власти. Это собственно обсуждалось с ним, и он даже был почти готов к этому перед отъездом в Самарканду. Но там он убедился, что падение его статуса на международной арене может подтолкнуть его, ведь не только мы видели, что происходило в Самарканде, но и люди из бункера видели. И он боялся, что это подтолкнет их к тому, что они смогут предложить Западу: мы освобождаем вас от Путина, а вы помогаете заставить Украину предложить какие-то более выгодные условия капитуляции. И он поэтому сразу сделал эскалацию на четырех или даже на пяти направлениях, если учесть эту атаку на своих генералов, чтобы уже посжигать все мосты и лишить свое окружение возможностей найти более или менее мирное решение. Единственный для него путь спасти жизнь – это договориться со своим окружением о том, что они его отправляют на лечение в какой-нибудь «центр древней китайской медицины» и объявляют, что «товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе и мы теперь пытаемся их исправить». Это единственный его шанс на жизнь.

Это в перспективе. Пока Путина еще не привязали к хвостам гнедых жеребцов или к какому-нибудь колесу или бамперу кадыровской тачанки и не провезли по всей «среднерусской возвышенности». Это в планах, а здесь есть другой конкретный кейс: речь идет о заявке Украинского государства на ускоренное вступление в Евроатлантическое сообщество. Будем надеяться, что не найдется никого, кроме Орбана, кто бы мог пытаться заблокировать подобное направление.

Я считаю, что это очень правильный и важный шаг Зеленского. Взгляните: уже половина членов НАТО высказались за. Половина, потому что я считаю так: Ермак насчитал 11 стран, в последние дни к ним присоединились, это уже должны объявить, естественно, Болгария и Словения. И кроме того, я считаю, что в первый же день, когда станут членами НАТО, эту заявку поддержат Финляндия и Швеция – вместе уже будет 15 из 30 стран НАТО. Что показательно: все эти страны, кроме Канады, имеют границу с Россией. Ведь в чем состоит задача блока НАТО – защищать НАТО, и в первую очередь эти 15 стран, от нападения России. Те страны, которые, собственно, и выполняют эту функцию, на чьей территории расположены войска всего блока НАТО, все они уже за принятие в НАТО. То есть то, что было два месяца назад какой-то абстракцией, теперь уже нарастило мясо, стало практической целью. Я убежден, что во время визита Лиз Трасс в ближайшие дни будет объявлено, что Великобритания также поддерживает эту акцию. И чрезвычайно важную мысль подчеркнул Зеленский в своем обращении: «Мы де-факто уже являемся членами НАТО». Полностью изменен модус отношений Украины с НАТО. Это не какой-нибудь кандидат, который еще должен дотянуться до каких-то критериев и ждать, пока скажут: да, вам можно 4+ поставить, – это страна, которая единственная сейчас выполняет функцию НАТО, она сражается с Россией. Ради защиты от русских орд и был создан блок НАТО.

А если, к примеру, Орбан скажет нет?

Единственный вопрос, оставшийся с Америкой, неясен до конца и мне также – я поделюсь своим мнением относительно того, как я его вижу, – это предоставление ракет ATCMS и ракет HIMERS дальнобойностью 300 и 500 км. Американцы этого не подтверждают и не отрицают, я думаю, что эти ракеты в некотором количестве уже переданы Украине. В тех каналах связи, о которых говорили Салливан и Блинкен, что они имеют с американскими военными, американцы сделали предупреждение: если вы будете продолжать линию на разрушение украинской инфраструктуры, то мы, во-первых, передадим эти ракеты в очень большом количестве, а во-вторых, отменим свои ограничения, свои пожелания, которые мы пока выражаем украинцам, не применять их для удара по собственной российской территории. Вы же видите, процесс идет в этом направлении – вчера или позавчера официальный представитель Пентагона сообщил, что они сняли ограничения, которые были в отношении Крыма. Крым – украинская территория, по Крыму можно лупить любыми ракетами. ATACMS очень нужны именно для освобождения Крыма. То есть разговоры ведутся по этому поводу. В чем нуждается Украина как член НАТО? Вы ведь не ждете американских или немецких солдат? Они вам не нужны, вы сами справитесь.

Мы с удовольствием их встретили бы хлебом и солью и были бы рады, потому что здесь речь идет не об агрессии, а о коллективной безопасности, в частности ядерных объектов – Запорожской атомной станции.

Вам нужно прежде всего вооружение в больших масштабах без ограничений. В этом смысле вы уже члены НАТО. Я убежден, что формально «шашечки» вы получите после освобождения Херсона, будет ускорена капитуляция России. Когда вы выйдете на границы 1991 года, конечно, вас примут в НАТО как гарантию безопасности Украины от предстоящей агрессии России. И это заявление Зеленского – очень важный шаг в этом направлении.