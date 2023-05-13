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Путин и его окружение находятся под защитой ПВО, так что атаковать их будет сложно, - британский эксперт Грант

13 мая, 2023 суббота
14:11
Война с Россией

Полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант отметил, что большинство кремлевских чиновников не хотят убивать Путина

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Можно быть уверенными, что Путин и его окружение находятся под защитой систем ПВО. Так что атаковать их как отдельных лиц будет сложно. Гораздо эффективнее использовать системы вооружений, отрабатывая по ключевым объектам. Таким, как базы боеприпасов, Крымский мост или другие железнодорожные мосты. Это будет иметь стратегический эффект. Потому что большинство ключевых кремлевских чиновников, а я видел прекрасный комментарий о том, что никто не хочет убивать Путина, никто. Потому что он никудышный генерал, как Герасимов или Шойгу. Они настолько плохи, что, не дай бог, после того, как их устранят, придет кто-то более сообразительный. Поэтому лучше их вообще не трогать, а просто позволить им продолжать делать то, что они делают", - подчеркнул Грант.

Полковник британской армии в отставке добавил, что у россиян не хватает ПВО, чтобы охранять все военные объекты.

"Линия фронта является проблемой для Украины. Но это также проблема и для России, потому что она огромна. Внутри России есть много целей, и речь идет не только об оккупированных Россией территориях Крыма и Донбасса. В России есть так много городов, по которым Украина могла бы наносить удары, если бы захотела и приняла такое решение", - заметил Грант.

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