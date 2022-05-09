Путин и его генералы отражают фашизм и тиранию 70-летней давности, - министр обороны Британии

Об этом пишет The Guardian.

"Их неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, нападения на невинных граждан и их дома, а также массовые зверства, в том числе умышленные против женщин и детей, разрушают память о прошлых жертвах и когда-то гордой мировой репутации России", - убежден Воллес.

По мнению министра, российские генералы в ухоженных парадных мундирах с многочисленными медалями выглядят абсурдно – из-за своей полной причастности к похищению Путиным гордой истории их предков, которые давали отпор фашизму и жертвовали собой ради высшей цели.

Профессиональные солдаты, считает он, также должны быть поражены поведением русской армии, которая бомбит мирных жителей, не в состоянии достичь своих военных целей.

"Они не только причастны к незаконному вторжению и военным преступлениям, но и их верхушка потерпела неудачу в своих собственных рядах настолько, что должна быть передана в военный суд", – говорится в речи министра Воллеса.

7 мая Великобритания заявила, что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда долларов военной поддержки и помощи.

Соединенные Штаты Америки также планируют продолжать укреплять Украину в войне против РФ.

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