Путин и День скорби
Путин не планирует выступать с заявлением в День памяти и скорби, - говорит его верный пес Песков
У кремлевского деда ни памяти, ни скорби, ни жалости, ни извинений, ни сострадания.
Ничего.
Более 200 000 положенных в Украине россиян. Сотни тысяч раненых росармейцев.
Десятки тысяч погибших украинцев, вставших на защиту своей земли.
Убитые, замученные, изнасилованные и изуродованные русскими украинцы — взрослые, дети, старики.
Сожженные дотла города и села.
Украденное детство у наших детей и отнятая старость у наших родителей.
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Черт XXI века гарцует на костях украинцев. И он хорошо знает, чего мы все ему желаем.
Путин знает: он и его потомство уже прокляты во веки веков.
Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий Еспресо
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