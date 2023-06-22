У кремлевского деда ни памяти, ни скорби, ни жалости, ни извинений, ни сострадания.

Ничего.

Более 200 000 положенных в Украине россиян. Сотни тысяч раненых росармейцев.

Десятки тысяч погибших украинцев, вставших на защиту своей земли.

Убитые, замученные, изнасилованные и изуродованные русскими украинцы — взрослые, дети, старики.

Сожженные дотла города и села.

Украденное детство у наших детей и отнятая старость у наших родителей.

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Черт XXI века гарцует на костях украинцев. И он хорошо знает, чего мы все ему желаем.

Путин знает: он и его потомство уже прокляты во веки веков.

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Об авторе. Сергей Руденко, журналист, телеведущий Еспресо

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