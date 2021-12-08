Путин и Байден проведут еще одни переговоры, - Песков

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам "РИА Новости".



Он уточнил, что сроки последующих переговоров лидеров государств еще не определены, однако они должны состояться очень оперативно.



По словам представителя президента РФ, сначала Путин и Байден назначат своих представителей для обсуждения конфронтационной ситуации и вопроса стратегической безопасности на континенте.



"Президенты говорили о том, что после контактов представителей нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в этот момент ответить, когда это будет возможно невозможно", - сказал он журналистам.

Напомним, 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу в режиме видеоконференции. Байден предупредил Путина об общем с союзниками ответе "экономическими и другими мерами" в случае нового нападения РФ на Украину

После разговора с российским президентом Байден намерен поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.