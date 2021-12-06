Путин говорит о новом разделе мира, его умиротворение приведет к распространению войны на всю Европу, - Бессмертный

Об этом он заявил в эфире программы "Большой вечер Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Применение принципа умиротворения приведет к развертыванию конфликта. Этот принцип будет означать распространение войны не только на всю Украину, но и на европейский континент. Дальше очевидно и понятно, что все это превратится из континентальной войны в глобальную войну", - сказал Бессмертный.



Он объяснил, на что направлена схожая деятельность и риторика РФ.



"Риторика и действия, которые планируют в России - они направлены на то, чтобы за счет таких "миротворческих" позиций сначала восстановить ту территорию, которая называлась Советский Союз, далее - Варшавский договор и затем давить. При таком подходе, не то что Европа будет способна объединиться, она будет готова лечь под агрессивное давление России. При такой ситуации, о каком тогда НАТО говорить", - считает дипломат.



Он отметил, что президент РФ Владимир Путин прямо говорит в своих выступлениях: "Нужен новый раздел мира. Надо снова кроить карту".



"Мир только пришел к принципу, что не важно большое государство или малое, все государства равны, а тут опять: "Давайте садиться и перекраивать мир на новые сферы влияния". С кем? С Россией, которая не может накормить 130-180 млн населения и у себя разобраться? Они заставляют сейчас весь мир садиться, имея ядерную дубинку и с ними делить мир на сферы влияния. Хуже всего таким, как мы. Снова украинцы попадут под влияние этого медведя", - подытожил Бессмертный.

Напомним, 4 декабря Алексей Резников заявил, что в случае вторжения России в Украину в кризис погрузится вся Европа.

Ранее министр обороны Алексей Резников призвал США, Великобританию и Канаду направить больше военных инструкторов в Украину и разместить их поближе к границе с Россией.

Канада не планирует отправлять в Украину больше военных инструкторов на фоне возможной новой агрессии со стороны России.