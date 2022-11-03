Путин говорит о конкурентной военной промышленности, а покупает вооружение у Ирана и КНДР, - ISW
Призывы Путина к созданию конкурентоспособной военной промышленности оторваны от реалий российской цепочки поставок и проблем оборонно-промышленного комплекса
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Сообщается, что Путин отмечал необходимость обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения, но его призывы контрастируют с недавними сообщениями о том, что Россия закупила системы вооружений у Ирана и Северной Кореи для поддержки войны в Украине.
Аналитики ранее сообщали, что поставки иранских беспилотников и, возможно, баллистических ракет в Россию, вероятно, дополнительно увеличат зависимость РФ от систем вооружения иранского производства.
Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР, потому что значительно истощила свои запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов и не может их легко пополнить.
"Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не отвечает требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени", - говорится в сообщении ISW.
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