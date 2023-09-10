"Путин говорил откровенно нацистские вещи": американский историк Тимоти Снайдер об идеологии РФ

Об этом историк рассказал в интервью "BBC Украина" на форуме YES-2023 в Киеве.

Журналистка "ВВС Украина" в разговоре со Снайдером отметила, что украинцев часто спрашивают, как они переживают так много трагических событий войны, и поэтому спрашивает историка, детально изучавшего темы Голодомора, войн, Холокоста, репрессий, уничтожения украинской культуры, как он психологически выдерживает такие темы .

"Для меня сложные вопросы - важнейшие для изучения", - ответил Тимоти Снайдер.

По его словам, исследовать такие темы действительно сложно, но когда понимаешь природу этих явлений, начинаешь видеть, как они вписываются в более широкий исторический контекст. Историк добавил, что чувствует важность собственного труда, потому что способствует пониманию людьми истории.

На вопрос о том, что произошло после 24 февраля 2022 года со страхом украинцев перед своей историей, который, по мнению Тимоти Снайдера, существовал ранее, он ответил, что теперь украинцы проявляют не страх, а интерес к собственной истории.

"Когда я был в Одессе, хотел пойти в одно кафе, а оно оказалось разрушенным ракетным ударом. Ко мне подошла семья, которая была рядом. Они сказали, что как раз слушают мои лекции. В определенном смысле история дает им ориентиры и ощущение корней", - рассказывает историк.

Он утверждает, что, пока россияне обращаются к мифической и нереалистичной версии своего прошлого, украинцы все больше открывают правду о своей истории.

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До этого Тимоти Снайдер считал, что Германия допускала логическую ошибку, когда говорила, что она является антифашистским государством, но продолжала сотрудничество с Россией. "ВВС Украина" спросила историка, считает ли он идеологию РФ, которую она пропагандирует, фашистской. Ведь пока только Украина признала ее тоталитарной и назвала рашизмом.

"Россия однозначно осуществляет в Украине геноцид", - ответил Тимоти Снайдер, но подчеркнул, что люди в мире не признают этого официально, потому что тогда им придется делать еще больше для сдерживания этого. Историк называет это нравственной испорченностью.

Историк сказал, что он изучает фашистских мыслителей и фашистские традиции в России и может сказать, что для Путина они стали очень важными.

"Вплоть до того, что во время нынешней войны он говорил откровенно нацистские вещи. У людей действительно есть определенный страх говорить об этом. Говорить, что это и есть правда о рашизме", - объясняет Снайдер.

Он рассказал, как слышал от местных жителей Херсонщины слово "рашисты" и оно оказалось очень распространенным в Украине, но пока невозможно ввести официальное определение, потому что слово означает то, что в него вкладывают люди.