Путин готовится заблокировать выезд россиян из оккупированного Крыма, – украинская разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает Espreso.TV.

"Подтверждена информация о подготовке блокировки силами росгвардии движения по Крымскому мосту в сторону РФ. Также оккупационными властями будет ограничено движение паромной переправой и авиасообщение полуострова с РФ", - говорится в сообщении.



Отмечается, что таким образом власти РФ пытаются отреагировать на панические настроения среди российских граждан, незаконно переселившихся в украинский Крым после февраля 2014 года.

"Оккупанты стремятся остановить поток беглецов с полуострова. В последние недели, после февральского вторжения российской армии в Украину, наметилась тенденция к оттоку российских граждан из Крыма", - добавляют наши разведчики.

Интересно, что в первых рядах "беглецов" – члены семей российских офицеров, правоохранителей и представителей оккупационной администрации Севастополя. Они срочно продают недвижимость, меняют регистрацию местожительства, выводят с полуострова бизнес и активы.



Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает, что такими действиями Владимир Путин фактически удерживает в качестве заложников 600 тысяч граждан РФ, которые ныне незаконно находятся на полуострове и начинают понимать ненадежность своего правового статуса.



Напомним , оккупанты планируют отрезать Юг и Восток Украины, чтобы сделать коридоры в оккупированный Крым и Приднестровье, - Костенко

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