Об этом рассказал военный эксперт Петр Черник в эфире Эспрессо.

По словам эксперта, в РФ продолжается внутренняя борьба, поэтому отступившего из Лимана командующего оккупантов на Востоке Украины Александра Лапина считают предателем, а проигравшего в Херсоне главнокомандующего армии РФ Сергея Суровикина - героем. Он отметил, что президент России кристаллизует верных себе военных. По мнению Петра Черника, кадровые перестановки свидетельствуют о подготовке к навешиванию ярлыков за поражение, прежде всего, на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"По моему мнению, это произойдет в ближайшие месяцы, если очень оптимистично. Можем твердо констатировать, что война между большими башнями кремля - на марше. Вопрос кто кого переиграет и будет победителем, а кто - жертвой. У россиян по-другому быть не может. Козел офисный за поражение в Украине (а она нарастает) должен быть назначен", - подчеркнул военный эксперт.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что русские войска отходят на левый берег Херсонской области. В Минобороны Украины прокомментировали возможный выход армии РФ из Херсона, отметив, что "россиянам верить нельзя".

11 ноября украинская разведка сообщила, что ВСУ входят в Херсон, город возвращается под контроль Украины.

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