Задачей римских преторианцев была защита цезаря от любых угроз, в том числе от собственных войск и мятежных полководцев. Название подразделения происходит от слова "преторий" – палатка полководца. Не стоит путать со столицей ЮАР Преторией.

По сути своей, Росгвардия (РГ) – это внутренние войска, созданные для поддержания правопорядка в стране, подавления мятежей. Во времена СССР бойцам этих подразделений хватало саперной лопатки для выполнения своих задач: разгона митингов. После мятежа Пригожина верховный бункер-командующий позаботился о том, чтобы его РГ подросла до статуса римских преторианцев: 4 августа глава государства подписал закон, согласно которому "охранка" теперь на равных сможет воевать с боевыми армейскими подразделениями.

В законе "О войсках национальной гвардии РФ" понятие "оружие" заменяется на "вооружение", а понятие "боевая техника" – на "военная техника". Под "вооружениями" могут пониматься артиллерия и ударные вертолеты, - говорится в отчете британской разведки. Кстати, в распоряжении Росгвардии уже полулегально есть 5 смешанных авиаполков и 8 отдельных эскадрилей. Так что, очевидно, речь идет о чем-то более "нарядном".

Бессменный командующий Росгвардией Виктор Золотов на протяжении всей своей карьеры добивался еще и танков. Это требование он реанимировал сразу после мятежа "вагнеровцев" – не забыв похвалить подчиненных за отличное невмешательство в выполнение работы. Тяжелую технику ему тоже дадут.

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Понятно, что Золотов – бывший руководитель службы персональной охраны Путина. Они познакомились с ним еще в 90-х, когда будущий диктатор носил портфели мэру Санкт-Петербурга, а Золотов прикрывал зад ему и его Ксюше. У нынешнего командующего РГ давняя связь с криминалом, и он делал для фюрера немало как грязной работы, так и чистой, например, руководил строительством скандальных президентских резиденций, в том числе — в Геленджике. Журналисты-расследователи обнаружили у "гвардейца" имущества и денег на миллиарды долларов. Это свидетельствует о том, насколько фюрер ценит свою безопасность. Понятно, что РГ подчиняется лично президенту.

Фюрер давно планировал воевать с собственным народом, но теперь готов дать бой и собственной армии.

Еще до мятежа Золотова "усилили" бригадой спецотряда ГРУ генштаба. У полицейских "сторож Путина" затрофеил сцецотряды СОБР и ОМОН. Ежегодно растет численность РГ, и в прошлом году достигла 340 тыс. "штыков". По всей видимости, на следующий бюджетный год Золотову накинут еще 50-100 тыс. голов для успокоения Путина.

Теперь поправка по вооружениям превращает "гвардейцев" в полноценную альтернативную армию. Что-то подобное делал Гитлер, дав Гиммлеру карт-бланш по поводу развития Waffen SS, преданных лично фюреру. Гитлер не верил армейскому офицерству с его представлениями о морали и государственных интересах. И не зря… Путин попал в аналогичную ситуацию: война идет не так и не туда, недовольство в армии растет, Шойгу – скорее клоун, чем боевой шаман. Да и тут еще мятеж Пригожина и нелояльность генералов… бояться фюреру есть чего.

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Здесь самое время передать искренний привет ботоксному вождю напомнить, что многие римские императоры погибли от рук преторианцев, некоторые были казнены непосредственно префектом гвардии. В частности, так отдал Богу душу знаменитый Калигула, которому усердно следует хозяин Кремля в компании с гимнастической когда-то Кабаевой. А еще император Коммод… Вот вообще прекрасная история: префект преторианцев Макрин убил императора Каракалла, после чего стал императором. Прекрасная аналогия, я считаю.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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