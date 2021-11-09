"Путин готовится к уничтожению Украины". Роман Бессмертный в стриме с Сергеем Руденко

"Путин готовится к уничтожению Украины", "О чем молчит Зеленский", "Кадровые ротации в правительстве Шмыгаля" – на эти темы будет говорить ведущий Сергей Руденко с политиком, дипломатом Романом Бессмертным.



Смотрите на наших платформах в Facebook и YouTube с 15:00.



Вы можете задавать вопросы гостю во время трансляции в комментариях - лучшие из них ведущий адресует ему.



Если не успеете посмотреть здесь и сейчас – включайте телеканал "Эспрессо" завтра, 10 ноября, в 09:00 – разговор будет в рамках программы "Вердикт".







