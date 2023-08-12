Путин готовится к еще большей войне: Лубинец объяснил, что об этом свидетельствует
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что действия российского президента Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей
Об этом он написал в Facebook.
"Санкции против России и предоставление оружия Украине – такой ответ международного сообщества должен быть на умышленное игнорирование Россией норм международного гуманитарного права", - отметил Лубинец.
Он напомнил, что недавно Путин внес в Госдуму законопроект, которым хочет отменить необходимость уведомить международные организации, например ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного/чрезвычайного положения в России.
По мнению омбудсмана, этим страна-агрессор в очередной раз нарушает требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, поправки в законе позволят руководству России репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права.
"О чем это говорит? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большему. Более того – не исключает вооруженных столкновений со странами НАТО", - подчеркнул уполномоченный ВРУ по правам человека.
Лубинец призвал международное сообщество серьезно подготовиться к угрозам, исходящим из России, а западным партнерам – ввести дополнительные санкции против России и предоставить дополнительное вооружение Украине, чтобы остановить российскую военную экспансию.
"Агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится на Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе. РФ – это угроза безопасности всего демократического мира!", - добавил омбудсман.
- Накануне, 9 августа, российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомлять генерального секретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного или чрезвычайного положения в России.
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