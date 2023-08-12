Путин готовится к еще большей войне: Лубинец объяснил, что об этом свидетельствует

Об этом он написал в Facebook.

"Санкции против России и предоставление оружия Украине – такой ответ международного сообщества должен быть на умышленное игнорирование Россией норм международного гуманитарного права", - отметил Лубинец.



Он напомнил, что недавно Путин внес в Госдуму законопроект, которым хочет отменить необходимость уведомить международные организации, например ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного/чрезвычайного положения в России.



По мнению омбудсмана, этим страна-агрессор в очередной раз нарушает требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, поправки в законе позволят руководству России репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права.



"О чем это говорит? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большему. Более того – не исключает вооруженных столкновений со странами НАТО", - подчеркнул уполномоченный ВРУ по правам человека.



Лубинец призвал международное сообщество серьезно подготовиться к угрозам, исходящим из России, а западным партнерам – ввести дополнительные санкции против России и предоставить дополнительное вооружение Украине, чтобы остановить российскую военную экспансию.



"Агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится на Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе. РФ – это угроза безопасности всего демократического мира!", - добавил омбудсман.