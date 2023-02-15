Путин готовится к длительной войне в Украине, а приближенные к Кремлю не верят в победу РФ, - Reuters
Российский диктатор Владимир Путин готовится к длительной и экзистенциальной борьбе в войне против Украины, но часть элиты РФ не верит в победу России
Об этом пишут Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ.
"Впереди будет еще сложнее и цена вырастет и для Украины, и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", - сказал один из источников журналистов.
Отмечается, что, когда 24 февраля Путин приказал ввести войска в Украину, он надеялся быстро победить, заслужить место в истории рядом с царями и устроить "возрождение России" после распада Советского Союза.
Однако, по словам собеседника Reuters, надежды Путина улучшить свою репутацию оказались тщетными. Также президент РФ убежден, что Москва вовлечена в экзистенциальную борьбу с Западом, желающим разделить Россию и ее огромные ресурсы.
Так пять высокопоставленных российских чиновников подтвердили журналистам, что у диктатора РФ все еще нет соперника за власть, поэтому ему "не стоит бояться президентских выборов, которые должны состояться в марте 2024 года".
В частности, собеседник Reuters сказал, что Россия - в невыгодном положении как в военных технологиях, так и в мотивации, но он считает, что война будет продолжаться "очень долго".
- Напомним, ранее аналитики ISW утвердили, что российский диктатор Владимир Путин продолжает публично поддерживать свое министерство обороны, поскольку войска РФ продолжают нести катастрофические потери в районе Угледара Донецкой области.
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