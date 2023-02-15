Об этом пишут Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в РФ.

"Впереди будет еще сложнее и цена вырастет и для Украины, и для России. Экономические потери такого масштаба не стоят нескольких завоеванных территорий", - сказал один из источников журналистов.

Отмечается, что, когда 24 февраля Путин приказал ввести войска в Украину, он надеялся быстро победить, заслужить место в истории рядом с царями и устроить "возрождение России" после распада Советского Союза.

Однако, по словам собеседника Reuters, надежды Путина улучшить свою репутацию оказались тщетными. Также президент РФ убежден, что Москва вовлечена в экзистенциальную борьбу с Западом, желающим разделить Россию и ее огромные ресурсы.

Так пять высокопоставленных российских чиновников подтвердили журналистам, что у диктатора РФ все еще нет соперника за власть, поэтому ему "не стоит бояться президентских выборов, которые должны состояться в марте 2024 года".

В частности, собеседник Reuters сказал, что Россия - в невыгодном положении как в военных технологиях, так и в мотивации, но он считает, что война будет продолжаться "очень долго".