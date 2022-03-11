Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.



Ответственность за катастрофу оккупанты попытаются переложить на Украину.

В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.



"Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Зато туда, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них, под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта. Вместе с тем, в течение последних дней путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор)", – говорится в сообщении.



Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые доказательства в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, которые забирают тела погибших украинских защитников. Отмечают, что они могут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.



"То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок в отношении поддержки Украины", – добавляют в разведке.

Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.

9 марта станция была обесточена и у нее пропала связь с МАГАТЭ.

Глава комитета ВР по вопросам энергетики отметил, что результаты "дружбы" с братским российским народом от обстрелов ЧАЭС, прежде всего, ощутят белорусы.