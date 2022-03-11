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Война с Россией: хроника
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Путин готовит теракт на Чернобыльской АЭС, – разведка

11 мартa, 2022 пятница
13:45
война с Россией

По данным украинской разведки, Путин отдал приказ о подготовке теракта на Чернобыльской атомной станции. На ЧАЭС российские войска планируют вызвать техногенную катастрофу

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Ответственность за катастрофу оккупанты попытаются переложить на Украину.

В настоящее время ЧАЭС полностью отключена от систем мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Станция обесточена. Ресурс имеющихся дизель-генераторов рассчитан на 48 часов поддержания работы систем безопасности.

"Оккупанты отказались предоставить доступ к станции украинским ремонтникам. Зато туда, по указанию Александра Лукашенко, зашли "белорусские специалисты". Среди них, под видом атомщиков заходят также российские диверсанты для организации теракта. Вместе с тем, в течение последних дней путинские войска нанесли удары по Запорожской АЭС и Харьковскому физико-техническому институту (там находится экспериментальный ядерный реактор)", – говорится в сообщении.

Для имитации причастности украинских военных к аварии на ЧАЭС оккупанты пытаются создать фейковые доказательства в подтверждение своей версии. В частности, в районе аэропорта Антонов в Гостомеле отмечены российские автомобильные рефрижераторы, которые забирают тела погибших украинских защитников. Отмечают, что они могут выдаваться за убитых диверсантов в зоне ЧАЭС.

"То есть, не получив желаемого результата от наземной военной операции и прямых переговоров, Путин готов прибегнуть к ядерному шантажу мирового сообщества ради уступок в отношении поддержки Украины", – добавляют в разведке.

  • Напомним, российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля.
  • 9 марта станция была обесточена и у нее пропала связь с МАГАТЭ.
  • Глава комитета ВР по вопросам энергетики отметил, что результаты "дружбы" с братским российским народом от обстрелов ЧАЭС, прежде всего, ощутят белорусы.

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