The New York Times News:

Американские журналисты New York Times News написали аналитическую статью о том, что Владимир Путин готовит россиян к продолжительной борьбе. Ведь российский лидер отказался от притворства, что жизнь продолжается по-прежнему, несмотря на войну, о чем свидетельствует быстрое признание Кремлем массовых жертв среди их военных, причиненных Украиной в минувшие выходные. На кадрах, опубликованных Кремлем в новогоднюю ночь видно, как президент Владимир Путин общается с солдатами, призывая их: "Мы не можем ни от чего отказаться. Мы должны только бороться, только продолжать".

Также журналисты New York Times News посвятили статью украинской ПВО, сообщая, что защита от российских беспилотников стоит дорого, но эти расходы того стоят. Беспилотники Shahed-136, которые использует Россия и поставляет Иран, относительно дешевы, в то время как набор оружия, используемого для их уничтожения с неба, по мнению экспертов, гораздо дороже. Поэтому уже начинает возникать вопрос: как долго Украина сможет поддерживать свои усилия, когда многие ее оборонные меры стоят гораздо дороже, чем эти российские беспилотники, которые десятками в день сбивают украинские военные?

Wall Street Journal:

Журналисты американского издания Wall Street Journal посвятили развернутый материал диджитал-успехам украинских военных. Международные эксперты констатируют, что украинская армия за 10 месяцев войны смогла добиться значительных успехов, на которые Пентагону понадобились десятки лет и миллиарды долларов. Ведь сеть беспилотников, объединенных спутниковой связью (Starlink), дает военным возможность быстрой разведки, координации и точности в боевых действиях. Это результаты сотрудничества многих людей и организаций. Все это позволяет украинцам бороться на равных с численно превосходящими силами противника, находить уязвимые места неповоротливой российской армии.

Также американские журналисты написали статью о том, что Россия перемещает огонь на линии фронта из Бахмута. В частности, они отмечают, что по словам некоторых украинских офицеров сопротивление заставило Россию смягчить наступление на Бахмут и перебросить ресурсы на близлежащие территории, в частности, переместить бронетехнику и артиллерийский огонь в сторону соседнего города Соледар. Бахмут и Соледар являются частью одного фронта, и раньше вокруг обоих городов не утихали бои. Ослабление столкновений в одном районе не означает, что россияне полностью отказались от захвата Бахмута, а скорее указывает на то, что сопротивление Украины заставило переосмыслить ситуацию.

The Washington Post:

Журналисты The Washington Post написали пространную статью о "Тиндере в окопах: как война изменила любовь и секс в Украине" . Вторжение России в Украину перевернуло почти каждый аспект повседневной жизни, создав, мягко говоря, проблемы более насущные, чем удачное свидание в Тиндере. Стране угрожает экономический коллапс. Сирены воздушной тревоги ежедневно предупреждают о российских бомбардировках, а украинские солдаты ведут беспощадную борьбу за территории на востоке. Но интимность стала еще одной жертвой. Интервью с более чем десятком солдат, психологов, владельцев секс-шопов и других людей в Украине показывают, что реальность гораздо темнее военных романов, созданных Голливудом. Несколько бойцов рассказали о том, как ходят на свидание благодаря Тиндеру, когда имеют такую ​​возможность. Большинство констатирует, что им очень трудно просто говорить и проявлять нежность, ведь их реальность – совсем другая, поэтому сложно переключаться.

"Это настоящая травма, а травма и романтика не идут вместе", – говорит секс-терапевт из Киева. - Когда люди борются за выживание, они не думают о близости, о сексе, потому что это удовольствие, отдых… На войне нет времени на удовольствие. Нет времени на отдых". Потому солдаты часто вынуждены подавлять свои чувства в зоне боевых действий.

CNN:

В издании CNN посвятили статью социальной теме – рождению детей в Украине во время войны на примере одной семьи из Киева, ожидающей рождение двойни. По словам родителей, вся эта ситуация для них как "постоянная лотерея", когда не знаешь, какая карта тебе выпадет и чего ждать.

"34-летняя Екатерина на восьмом месяце беременности. Она не очень отдыхает перед важным днем. Сирены воздушной тревоги ревут почти каждый день, часто слышен уже знакомый гул взрывов. Их жизнь зависит от запланированных отключений электроэнергии, поскольку электроэнергия распределяется между регионами, чтобы смягчить последствия ударов России по энергетической инфраструктуре Украины", – рассказывают в CNN.

Также в CNN написали статью о том, что в России началась игра в обвинения после того, как Москва заявила, что использование мобильных телефонов ее собственных войск привело к ракетному удару в Макеевке, в результате которого погибли десятки, а то и сотни солдат РФ. В CNN отметили, что между российским правительством и некоторыми прокремлевскими лидерами и военными экспертами началась незаурядная публичная игра в обвинения. В Минобороны России заявили, что "основной причиной" удара в оккупированном городе Макеевка стало массовое использование российскими солдатами мобильных телефонов "вопреки запрету", что позволило Украине "отслеживать и определять координаты местоположения солдат". Но этот отчет был гневно отвергнут влиятельными российскими военными блогерами.

ABC News:

Издание ABC News опубликовало интервью с главой украинской разведки Кириллом Будановым, который сообщил, что стоит ожидать новых ударов "все глубже и глубже" по России. Однако он не уточнил, будет ли за ними стоять Украина. Украина не взяла на себя ответственность за нападение 26 декабря на российскую авиабазу Энгельс, расположенную более чем в 800 милях от украинской границы, но Буданов признался, что "рад это видеть". Он добавил, что сможет прокомментировать ответственность своей страны за атаки только после окончания войны. А на вопрос о нападениях на Крым, который был незаконно аннексирован Россией в 2014 году, Буданов сказал: "Крым - это украинская территория, мы можем применять на своей территории любое оружие".

The Guardian:

Британское издание The Guardian подчеркнуло важность того, что уровень заполненности хранилищ природного газа в странах ЕС сейчас высок, несмотря на попытки России перекрыть поставки в Европу. В прошлом году 27 стран ЕС запаслись газом на случай зимнего дефицита. Комиссия ЕС подсчитала, что по состоянию на среду, 4 января, уровни заполненности общих хранилищ газа составляют почти 84%. Отмечается, что уровень в декабре был на 13% выше среднего показателя 2016-2018 годов. Российский трубопроводный газ составлял 40% всего газа, импортируемого Европой до того, как Владимир Путин приказал своим войскам войти в Украину в феврале, но сейчас упал примерно до 9%. Цены на энергоносители также упали, частично из-за мягкой зимней погоды в Европе.

BBC:

Британские журналисты BBC написали большой репортаж об ужасе войны для населения Бахмута и его инфраструктуры, сложностях, с которыми сталкиваются украинские военные, рассказывая о борьбе с российским давлением в городе "на краю света". "Это самая жесткая операция, которую я когда-либо видел. Враг направляет самый сильный штурм именно на Бахмут. Таких войск мы еще не видели", - рассказывает украинский командир. Командир Скала, как его называют, руководит украинской операцией по обороне города Бахмут на восточном Донбассе с подпольной камеры невзрачной улицы. Это один из главных командных центров украинских военных в городе, и тут есть мало кто из журналистов. "Высокий здоровенный мужчина с блестящими глазами смотрит прямую трансляцию с дрона, парящего за восточной окраиной города, на большом экране в центре комнаты", - рассказывают в BBC.

Le Figaro:

Французские журналисты издания Le Figaro акцентировали внимание на том, что Франция передаст Украине бронированные машины AMX-10RC. Такое обещание дал президент Франции Макрон в разговоре с Владимиром Зеленским. При этом он не рассказал подробности об объемах и сроках запланированных поставок. Позже президент Зеленский подтвердил договоренность о передаче бронетехники.

AMX-10rc – французский тяжелый бронеавтомобиль со 105-мм пушкой, которая стреляет на 2 км. Создан фирмой Satory Military Vehicles по заказу ВС Франции. Предназначался на роль разведывательной машины, способной к борьбе с вражеской бронетехникой. В общей сложности во французской армии есть 247 AMX-10, по данным Министерства вооруженных сил, эта цифра будет пересмотрена в сторону уменьшения из-за их возраста и износа бронетехники. Их заменяют "Ягуаром", который начинает поступать в отдельные подразделения.

Также французские журналисты посвятили аналитическую статью новым украинским ударам нанесенным системой HIMARS, которые "расшатывают российскую армию". Они отмечают, что туман войны, дезинформация и цензура окутывают плотной пеленой драматические события, которые произошли в ночь с 31 декабря на 1 января в пригороде Донецка Макеевке, где украинская армия из грозных комплексов HIMARS нанесла удар. "Чертовски сокрушительный новогодний подарок для Владимира Путина, который почти в то же время в окружении солдат объявил, что 2023 год будет годом победы", - пишут французы.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты Gazeta Wyborcza написали статью о "драке кремлевских бульдогов, которая вылезла из-под ковра", среди которых лидирует главарь группы Вагнера. Евгений Пригожин, ныне главный кондотьер России, смело нападает на самых важных путинских сановников. И он не одиночный боевик. "Бульдоги начинают кусаться не под кремлевским ковром, а вполне открыто", - пишут в Gazeta Wyborcza и добавляют, что не победная, не маленькая, но очень кровавая путинская "невойна" рано или поздно приведет к подавлению козлов отпущения, виновных в ее развязывании и роковом для Москвы ведении.

Также польские журналисты посвятили статью закулисью саммитов ЕС, в которых в течение года обсуждалась помощь Украине. Страны ЕС выделили 12 миллиардов евро на оснащение и обучение украинской армии. Как война в Украине изменила Европу? Пытались выяснить в Gazeta Wyborcza.

Кроме этого, польские журналисты акцентировали на заявлении члена Совета Института национальной памяти, который провокативно заявил следующее: "Создается впечатление, что российская агрессия против Украины была просто договорена с Германией". Немцы будут это решительно отрицать, но, похоже, российская агрессия против Украины была просто согласована с немцами. Это должна была быть маленькая война – как предполагал Путин, – во время которой Россия захватит Украину в течение недели, их встретят цветами, – сказал профессор Войцех Поляк.

Der Spiegel:

Немецкие журналисты Der Spiegel обратили внимание на информацию о том, что, вероятно, Путин перебрасывает в Крым новые подразделения. По информации украинской спецслужбы, Россия усиливает свои войска на оккупированном полуострове. Россия перебросит новые подразделения на север Крыма, заявил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Черняк. Там и на оккупированной части Херсонской области продолжат строительство фортификационных сооружений, говорится в сообщении. Россия "в настоящее время будет прилагать максимум усилий, чтобы сохранить так называемый сухопутный коридор в Крым", сказал Черняк. Однако Украина будет "атаковать позиции россиян на всей оккупированной территории".

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