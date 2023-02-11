Путин готовит "празднование" годовщины вторжения в Украину с проплаченной массовкой

Об этом сообщают российские СМИ.

"Праздновать" годовщину начала войны против Украины Путин планирует митингом-концертом в Москве, где он должен выступить с речью.

Отмечается, что на организованный властями концерт, в который раз набирают массовку. "Участникам" предлагают по 500 рублей за несколько часов "работы". Также на мероприятие собирают студентов, которым обещают еду и "брендовую одежду".

Известно, что в сентябре прошлого года на стадионе "Лужники" проходил похожий митинг, однако тогда же "участникам" обещали 1,5 тысяч рублей.