Путин готовит "празднование" годовщины вторжения в Украину с проплаченной массовкой
Российский диктатор Владимир Путин готовит праздник с проплаченной массовкой в годовщину полномасштабного вторжения на территорию Украины
Об этом сообщают российские СМИ.
"Праздновать" годовщину начала войны против Украины Путин планирует митингом-концертом в Москве, где он должен выступить с речью.
Отмечается, что на организованный властями концерт, в который раз набирают массовку. "Участникам" предлагают по 500 рублей за несколько часов "работы". Также на мероприятие собирают студентов, которым обещают еду и "брендовую одежду".
Известно, что в сентябре прошлого года на стадионе "Лужники" проходил похожий митинг, однако тогда же "участникам" обещали 1,5 тысяч рублей.
- 21 ноября парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания российских преступников.
- 13 октября ПАСЕ признала российский режим террористическим. Делегаты 46 стран обратились к странам-членам Совета Европы ускорить создание международного трибунала после того, "как мы выгнали Россию".
- 4 января в Гааге поддержали планы по созданию в городе спецтрибунала для России.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.49
Покупка 39.49Продажа 40.18
-
EUR
Покупка 41.85Продажа 42.76
- Актуальное
- Важное