Путин готовит перестановки в российском правительстве, - росСМИ
Вице-премьер РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов лишится должности
Об этом сообщают "Ведомости".
По информации издания, Борисов может быть уволен из правительства и занять должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос". Часть его полномочий перейдет к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
В свою очередь, нынешнему гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину могут предложить новый фронт работы, "связанный с новыми территориями".
12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей главы правительства увеличивается до 11 за счет должности вице-премьера – министра промышленности и торговли.
Российский премьер Михаил Мишустин уже внес в госдуму для назначения на вновь пост кандидатуру Дениса Мантурова.
- 11 июля сообщалось, что депутаты госдумы РФ вызываются из отпусков на экстренное заседание.
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