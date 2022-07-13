Об этом сообщают "Ведомости".

По информации издания, Борисов может быть уволен из правительства и занять должность гендиректора госкорпорации "Роскосмос". Часть его полномочий перейдет к министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

В свою очередь, нынешнему гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину могут предложить новый фронт работы, "связанный с новыми территориями".

12 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество заместителей главы правительства увеличивается до 11 за счет должности вице-премьера – министра промышленности и торговли.

Российский премьер Михаил Мишустин уже внес в госдуму для назначения на вновь пост кандидатуру Дениса Мантурова.

11 июля сообщалось, что депутаты госдумы РФ вызываются из отпусков на экстренное заседание.

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