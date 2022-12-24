Чтобы понять военно-политические цели врага на ближайшие полгода, предлагаю обратить внимание на два параллельных процесса.

Первое — заметная активизация в последние недели мер военного планирования. Это все меньше похоже на простое очковтирательство или на латание дыр. В конце концов и Главком Залужный, и другие уважаемые люди советуют готовиться к очередной попытке рашистов.

Второе — уже несколько месяцев силами публичной и непубличной дипломатии, прикормленных и просто испуганных опиниенмейкеров на Западе ведется агрессивное противодействие идее о крайне необходимой остановке войны и острой потребности уже и сейчас в переговорах о мире и "месте России" в глобальной системе безопасности.

Путин вынужден искать не военное, а политическое решение для ситуации, в которой он оказался. Военный компонент нужен исключительно для устрашения в первую очередь Запада. Это не значит, что нового массированного вторжения не будет. Напротив, оно нужно врагу, чтобы достичь желаемого эффекта

Параллельная реализация двух направлений может свидетельствовать о следующем. Если на первом этапе войны Кремль планировал присоединить Украину к России, то новый "Прыжок Мангуста" врагу нужен для того, чтобы шантажом всего мира выбить для себя оптимальные условия выхода из этой позорной войны.

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Именно такое предположение рождается в поиске ответа на вопрос о том, а зачем рашистскому режиму повторять "бросок", если ясно, что захватить Украину уже не удастся. Путин вынужден искать не военное, а политическое решение для ситуации, в которой он оказался. Военный компонент нужен исключительно для устрашения в первую очередь Запада. Это не значит, что нового массированного пришествия не будет. Напротив, он нужен врагу, чтобы добиться желаемого эффекта.

На успех этой комбинации можно рассчитывать только если верить, что Украина является безвольным исполнителем пожеланий Запада. Вера в этот и другие бессмысленные самовнушенные мифы спасает Путина от самоубийства, но толкает Россию к краху. Трагический парадокс недоимперии и ее голого царя: он спасает себя, чтобы уничтожить ее.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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