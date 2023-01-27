Об этом информирует Вloomberg .

Сообщается, что Россия хочет демонстрировать, что после месяцев утрат ее силы возобновляют инициативу, в том числе давят на Украину и ее союзников, чтобы принудить к перемирию с включенным контролем над оккупированными территориями.

Близкие к Кремлю источники рассказали, что возобновление наступления РФ может начаться уже в феврале-марте этого года. Они предполагают, что он может начаться до того, как Украина получит обещанные поставки боевых танков от США и ЕС.

"Путин разочарован тем, как обстоят дела, но он не готов отказываться от своих целей. Это просто означает, что путь будет длиннее, кровавым и хуже для всех", - говорит основательница политического консультанта R. Politik Татьяна Станова.

Пока Украина готовит свой толчок, Путина предвещает еще одну эскалацию его войны.

Разведка США и Европы сомневается в ресурсах России для нового большого наступления, даже после мобилизации 300 тыс. войск осенью 2022 года. В то же время, украинские союзники наращивают поставки оружия.

Также источники заявили, что жестокие атаки врага в таких местах, как Бахмут, истощили ВСУ.

"После молниеносных атак украинских сил летом и осенью, нарушивших ее оборонительные линии, Россия с тех пор усилила защиту, используя окопы, танковые ловушки и мины, чтобы замедлить любое потенциальное продвижение", - пишет издание.

Однако американские и европейские военные чиновники испытывают опасения, что война в скором времени может перерасти в артиллерийское сражение, как во времена Первой мировой войны с преимущественно застойными линиями фронта.

"Если ничего не изменится, нас ждет война на истощения, как Первая мировая война, которая может длиться долго, потому что обе стороны верят, что время на их стороне", - рассказал руководитель основанного Кремлем отдела международных дел России Андрей Кортунов.