Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Путин готовит новое наступление на грабли
OPINION

Путин готовит новое наступление на грабли

Орест Сохар
5 февраля, 2023 воскресенье
10:05
Мнение

Что готовит кремль через две-три недели: цель – границы Луганщины и Донетчины, возможно – Запорожье. Север Украины - под вопросом

Собрал для вас главное из того, что говорят силовые ведомства и разведки об ожидаемом нашествии орков: серьезно изменить ситуацию на фронте русня не способна, это просто жалкая попытка перехватить инициативу накануне контрнаступления ВСУ.

"Московиты будут пробовать по-настоящему активизироваться на двух направлениях: это может быть Донбасс, а может быть и Юг... С учетом их склонности к символам они будут пытаться что-то попробовать в районе 24 февраля", — это слова министра обороны Резникова.

Читайте также: Пригожин мародерствует на Донбассе, как и в Африке

Путин еще может устроить декоративное наступление с территории Курской, Белгородской, Брянской областей, чтобы рассеять силы ВСУ. В этом случае под угрозой окажутся Сумы и Чернигов. Таково мнение украинских военных и аналитиков из американского Института изучения войны.

Политики допускают широкомасштабное наступление: начиная от президента Зеленского и до премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ("Россия хочет окружить Украину, поэтому возможно движение из Беларуси на север Украины, чтобы окружить Киев"). Но, очевидно, эта риторика направлена скорее на мобилизацию западного политикума.

Русня вынуждена имитировать прорыв, поскольку через 2-4 месяца ВСУ будут иметь на порядок более мощный вооруженный арсенал. Тогда украинская армия будет совсем не по зубам оркам.

Когда будет наступать русня: есть два сценария.

Это уже упомянутое 24 февраля - как символическая дата под слоганом "можем пафтарить".

Когда подсохнет земля. Ведь орковские танчики не пройдут по мокрой земле. Так было и в прошлом году, когда путинская "денацификация" была перенесена на несколько недель.

Читайте также: Разведка ожидает, что февраль - март станут месяцами активных событий на фронте

Мордор не готов к наступлению, это его последняя конвульсия.

Русня вынуждена имитировать прорыв, поскольку через 2-4 месяца ВСУ будут иметь на порядок более мощный вооруженный арсенал. Тогда украинская армия будет совсем не по зубам оркам. Сейчас у московитов по крайней мере численное преимущество. Резников говорит, что российская группировка будет составлять около 500 тыс. орков.

Перехваченные разговоры русни свидетельствуют о дефиците снарядов и брони. Кремль использует свою традиционную тактику закидывания полей трупами ради достижения своих эфемерных целей.

Именно поэтому Украина и западные партнеры говорят именно о "широкомасштабном наступлении": хотя реальные попытки прорыва ожидаются преимущественно на Донбассе и на Запорожском направлении, но отправить своих чмобиков на убой они готовы где угодно.

Перехваченные разговоры русни свидетельствуют о дефиците снарядов и брони. Кремль использует свою традиционную тактику закидывания полей трупами ради достижения своих эфемерных целей.

Промедление с наступлением работает на нас: с каждым днем ВСУ все лучше оснащается оружием. Ожидаем танки и, несмотря ни на что, самолеты.

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Запорожье
оружие
Владимир Путин
Луганщина
военные силы Украины
война с Россией
Донетчина
Читайте также:
Заступник голови МЗС Польщі Павел Яблонський
3 февраля, 2023 пятница
В МИД Польши озвучили "самый худший" сценарий завершения войны в Украине
4 февраля, 2023 суббота
В МИД Китая прокомментировали появление "шпионского шара" над США
Путін і Кім Чен Ин
2 февраля, 2023 четверг
Северная Корея отправит на оккупированные Луганщину и Донетчину военных и полицию, - Daily NK
Киев
-4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.62
    Покупка 39.62
    Продажа 40.33
  • EUR
    Покупка 42.62
    Продажа 43.62
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
5 февраля
10:14
Умер экс-президент Пакистана Первез Мушарраф
09:53
В США сошел с рельсов поезд с опасными веществами, вспыхнул пожар
09:48
Эксклюзив
Россияне хотят захватить Угледар, чтобы разрушить логистические пути ВСУ, - заместитель городского головы Вербовский
09:42
Разведка Британии заявила об усложнении ситуации вокруг Бахмута
09:25
Эксклюзив
В Черном море сильный шторм, что влияет на корабельную группировку противника, - Гуменюк
09:23
Обновлено
Оккупанты ударили по центру Харькова, ракета попала в дом, пострадали по меньшей мере три человека
09:06
За сутки РФ потеряла в Украине 700 военных, 2 танка и средства ПВО
08:56
В Пакистане заблокировали википедию за "богохульный контент"
08:31
Обстрелы Харьковщины: 4 февраля под поражением оказались дома и админздание больницы
08:13
За сутки от действий российских захватчиков погибли 4 жителя Донецкой области
08:06
OPINION
Откуда растут ноги "секс-блоггеров"
07:50
Михаил Федоров
Илон Маск – один из крупнейших частных доноров нашей будущей победы, – министр Федоров
07:30
ISW: Россия не продемонстрировала способность вести несколько крупных наступательных операций одновременно
07:06
Генштаб: для обустройства полевых госпиталей россияне используют детские сады, школы и склады
06:37
В МИД Китая выразили недовольство и протест из-за сбития "шпионского шара" над США, - BBC
06:21
Шольц: с Украиной есть консенсус по поводу неиспользования оружия Запада на территории РФ
01:33
В Сумской области за день зафиксировано 26 прилетов. Повреждены частные дома
00:40
Россия вывозит украинских детей из Луганской области в Карелию, - Центр нацсопротивления
2023, суббота
4 февраля
23:46
Морские пехотинцы уничтожили 6 россиян и ЗРК "Тор"
23:36
Магучих с рекордом победила на соревнованиях во Франции
23:13
Тренер "Жироны" проанонсировал дебют Цыганкова в Испании
22:58
Зеленский лишил гражданства предателей, которые были одними из столпов режима Януковича, - Арахамия
22:40
В Киеве, Киевщине и Днепропетровщине ослабят ограничение электроэнергии
22:20
Макгрегор договорился о первом бое с 2021 года
21:58
Эксклюзив
Ольга Стефанишина
Украина к завершению войны должна быть готова к вступлению в ЕС, - вице-премьер Стефанишина
21:53
США сбили китайский "шпионский шар"
21:45
Канада отправила в Украину первый танк Leopard 2
21:24
"Ливерпуль" позорно проиграл "Вулвергемптону" в АПЛ
21:15
Эксклюзив
Если Рада примет законопроект правительства о запрете УПЦ (МП), российская церковь сможет существовать еще несколько лет, - Княжицкий
21:12
Российские террористы из минометов обстреляли Сумщину
21:08
Россияне на этой неделе бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута, - Минобороны
20:55
Зеленский анонсировал на 5 февраля введение новых санкций
20:43
Будут освобождать Крым и Донбасс. Центры админуслуг принимают заявки в "Гвардию наступления"
20:40
Дзюдоист Ядов победил на турнире Grand Slam в Париже
20:33
Эксклюзив
Ольга Стефанишина
На следующей неделе будут переговоры с Еврокомиссией и Венецианской комиссией по закону о КСУ, - вице-премьер Стефанишина
20:23
Российский агент заявил о причастности к трансферу Цыганкова в Испанию
20:18
После 24 февраля Украине удалось вернуть 1 762 украинца из российского плена, - Зеленский
20:08
OPINION
Слово как оружие
20:08
"Ты там тоже детей убивал?": ГУР перехватило разговор оккупанта с женой
19:58
Президент Парламентской ассамблеи НАТО посетила Бородянку
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV