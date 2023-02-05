Собрал для вас главное из того, что говорят силовые ведомства и разведки об ожидаемом нашествии орков: серьезно изменить ситуацию на фронте русня не способна, это просто жалкая попытка перехватить инициативу накануне контрнаступления ВСУ.

"Московиты будут пробовать по-настоящему активизироваться на двух направлениях: это может быть Донбасс, а может быть и Юг... С учетом их склонности к символам они будут пытаться что-то попробовать в районе 24 февраля", — это слова министра обороны Резникова.

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Путин еще может устроить декоративное наступление с территории Курской, Белгородской, Брянской областей, чтобы рассеять силы ВСУ. В этом случае под угрозой окажутся Сумы и Чернигов. Таково мнение украинских военных и аналитиков из американского Института изучения войны.

Политики допускают широкомасштабное наступление: начиная от президента Зеленского и до премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого ("Россия хочет окружить Украину, поэтому возможно движение из Беларуси на север Украины, чтобы окружить Киев"). Но, очевидно, эта риторика направлена скорее на мобилизацию западного политикума.

Русня вынуждена имитировать прорыв, поскольку через 2-4 месяца ВСУ будут иметь на порядок более мощный вооруженный арсенал. Тогда украинская армия будет совсем не по зубам оркам.

Когда будет наступать русня: есть два сценария.

Это уже упомянутое 24 февраля - как символическая дата под слоганом "можем пафтарить".

Когда подсохнет земля. Ведь орковские танчики не пройдут по мокрой земле. Так было и в прошлом году, когда путинская "денацификация" была перенесена на несколько недель.

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Мордор не готов к наступлению, это его последняя конвульсия.

Русня вынуждена имитировать прорыв, поскольку через 2-4 месяца ВСУ будут иметь на порядок более мощный вооруженный арсенал. Тогда украинская армия будет совсем не по зубам оркам. Сейчас у московитов по крайней мере численное преимущество. Резников говорит, что российская группировка будет составлять около 500 тыс. орков.

Перехваченные разговоры русни свидетельствуют о дефиците снарядов и брони. Кремль использует свою традиционную тактику закидывания полей трупами ради достижения своих эфемерных целей.

Именно поэтому Украина и западные партнеры говорят именно о "широкомасштабном наступлении": хотя реальные попытки прорыва ожидаются преимущественно на Донбассе и на Запорожском направлении, но отправить своих чмобиков на убой они готовы где угодно.

Перехваченные разговоры русни свидетельствуют о дефиците снарядов и брони. Кремль использует свою традиционную тактику закидывания полей трупами ради достижения своих эфемерных целей.

Промедление с наступлением работает на нас: с каждым днем ВСУ все лучше оснащается оружием. Ожидаем танки и, несмотря ни на что, самолеты.

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Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

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