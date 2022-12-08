Путин готовит население к затяжной захватнической войне в Украине, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и прав человека (РПЧ) Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории – существенным результатом для России.

Эксперты отмечают, что Путин выгодно сравнил себя с Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.

"Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские", – пишут аналитики.

При этом российское информационное пространство положительно отреагировало на заявление Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны.

Один воинкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска одержали значительные победы на поле боя только спустя годы после начала операции.

Кремль формировал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета, после того как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.

"Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с какими-либо дискуссиями о прекращении огня или переговоры. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы перестать преследовать свои цели, не достигая их в полном объеме", – считают эксперты.

Отметим, аналитики ISW также утверждают, что Россия модифицировала "шахеды" для обстрелов в зимний период.

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