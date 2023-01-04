Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Лидерам стран Европы стало понятно, что пока они заигрывают с Путиным, он готовит государственные перевороты в наиболее влиятельных европейских странах. Российские спецслужбы работают в направлении устранения руководителей стран Европы. Агенты РФ имеют разные задачи и разные социальные статусы. Есть агенты, которые работают с офицерами, есть агенты влияния. Есть агенты, которые приехали в Европу еще во время распада СССР. Им помогли сделать свой бизнес в Германии, Франции, Великобритании, Венгрии. То есть, во влиятельных странах, которые формируют политику ЕС", - пояснил Притула.

Эксперт по военной контрразведке также добавил, что другие агенты РФ появились в Европе в результате вербовки перспективных молодых политиков и служащих.

"Агентам помогли подняться на самые высокие ступени политического бомонда. Также есть российская агентура в бизнесе, которая имеет влиятельный капитал и благодаря этому капиталу общается с уважаемыми людьми. Таким образом получает информацию или влияет на людей. Эти сети РФ строила десятилетиями", - отметил Притула. .

26 августа стало известно, что российские спецслужбы шпионили в Германии за тем, как украинские военные учатся владеть западными системами вооружений.

30 октября Служба военной контрразведки (MAD) Германии предупредила об активности иностранных разведок на территории страны. В частности, речь идет о российских и китайских шпионах. В Германии были неоднократно зафиксированы попытки слежения за объектами, принадлежащими вооруженным силам ФРГ. В частности над местами дислокации частей и подразделений бундесвера, а также учебных центров, где проходила подготовка украинских военнослужащих, были зафиксированы дроны.

23 декабря стало известно, что федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны по подозрению в государственной измене.

28 декабря стало известно, что в немецкой разведке разоблачили предполагаемого российского шпиона.

Продвигать пророссийские взгляды и организовывать акции протеста против поддержки Украины в Германии помогали люди, связанные с российской подсанкционной организацией "Россотрудничество", а один из них утверждает, что работал в военной разведке России

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