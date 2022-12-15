С начала суток Россия 16 раз обстреливала Херсон, - Зеленский
Обзор
Путин готовит 200 тыс. солдат на Киев, Крым – самая крупная разменная монета Зеленского, Украина до конца десятилетия будет в ЕС. Мировые СМИ об Украине 15 декабря
Украину ожидает еще одно большое наступление российских оккупантов, Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет достаточно оружия, Владимир Путин не сможет выиграть войну, Крым – самая крупная разменная монета Зеленского - об этом и не только писали мировые СМИ
The Economist:
- Британский журнал The Economist опубликовал пространное интервью с Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, заявившим, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если будет иметь 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц . "Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, абсолютно реально выйти на рубежи 23 февраля". Залужный отметил, что сейчас получает "то, что получает, но это меньше, чем нужно". Главнокомандующий также добавил, что "с такими ресурсами не может проводить новые крупные операции", хотя ВСУ сейчас работают над одной из них, а операция "уже на подходе". Кроме этого Валерий Залужный сказал, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, которые могут быть снова направлены на Киев. В частности, уже в январе, но скорее всего весной, РФ может начать новое большое наступление с Донбасса на востоке, с юга или даже из Беларуси.
- Кроме этого, сегодня, 15 декабря, опубликовало интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал о том, что Владимир Путин не сможет выиграть войну и, "если Россия признает, что начинать войну было трагической ошибкой, тем дольше российский президент сохранит свою жизнь и жизнь своего окружения". Кроме этого Зеленский отметил, что с начала полномасштабной войны ситуация не стала лучше. "На Востоке у нас очень тяжелая ситуация. Это как Вторая мировая война. Так же в Бахмуте, в Соледаре, районе под Харьковом, Кременной, Сватово. Это настоящая война, огонь, обстрелы, ракеты, артиллерия, все", - добавил президент.
The Guardian:
- Британские журналисты The Guardian также акцентировали внимание читателей на том, что впереди Украину ожидает еще одно большое наступление российских оккупантов . В интервью The Guardian министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в то время как Украина теперь способна успешно оградить себя от ракетных атак России, направленных на ключевую инфраструктуру, включая энергетическую сеть, появляются доказательства того, что Кремль готовит новое широкое наступление. Комментарии Резникова повторили подобные замечания, сделанные Economist на этой неделе, в частности, от президента Украины Владимира Зеленского, главы Вооруженных сил генерала Валерия Залужного и командующего сухопутными силами генерал-полковника Александра Сырского. Британские журналисты считают, что такие заявления от всех высокопоставленных чиновников были скоординированы и являются частью широких совместных усилий, направленных на то, чтобы обезопасить самодовольство западных союзников и осветить реальную и постоянную угрозу, которую Россия представляет для Украины. В то время как Резников предположил, что новое наступление может произойти до февраля, другие чиновники указали, что они считают, что это может произойти уже в январе.
- The Guardian написал аналитическую статью с названием: Почему Крым – самая крупная разменная монета Владимира Зеленского ? Журналистов заинтересовали слова экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона о Крыме. Он заявил, что если российские войска вернутся на земли до вторжения 24 февраля, это станет основой для возобновления переговоров между Украиной и Россией. Такая позиция поддерживается многими западными дипломатами, готовыми вопросы Крыма вынести на стол переговоров при условии прекращения войны и возвращения россиян к позициям 24 февраля. The Guardian пишет, что исторически и этнически Крым отличается от остальной Украины. Кроме того, 30 тысяч российских военнослужащих окопались на полуострове. "Сохранение Крыма в той или иной форме настолько ценно для Владимира Путина, что если он почувствует, что полуостров ускользает из его рук, он может принять меры в ответ на свою угрозу развернуть пугающее и сдерживающее Вашингтон и Европу тактическое ядерное оружие", - отмечают журналисты.
BBC:
- Журналисты BBC сняли сюжет о школе искусств, студенты которой создали гигантское произведение, которое продадут на аукционе для поддержки детей в Украине . Студенты Спрингфилдской академии в Калне, графство Уилтшир, собрали девять полотен, чтобы создать рисунок, основанный на любви и мире. Учительница Конни Найт сказала, что при создании художественных работ дети узнали много нового о нуждах других людей и о том, что происходит в окружающем мире.
- Также журналисты BBC проанализировали перспективы развития ядерной станции "Пакш-2" в Венгрии и насколько от этого углубится зависимость венгров от России . В 2014 году премьер-министр Виктор Орбан подписал соглашение с президентом России Владимиром Путиным о строительстве двух новых реакторов мощностью 1200 МВт рядом со старыми. Россия профинансирует станцию кредитом в размере 10 млрд евро, который венгерские потребители должны вернуть в виде счетов за электроэнергию, начиная с 2026 года, когда станция должна была заработать. Многолетние задержки с получением разрешений привели к тому, что работы по расчистке земли начались только в августе прошлого года. В то время, как Венгрия продолжала строить "Пакш-2", в мае прошлого года Финляндия упразднила строительство подобного построенного Россией завода из-за российского вторжения в Украину.
Washington Times:
- Американские журналисты издания Washington Times проанализировали упреки Москвы, в которых обвиняют США после взрыва на российском нефтеперерабатывающем заводе вблизи сибирского города Иркутска , где погибли два человека. Россияне говорят, что американцы, "фактически стали стороной конфликта", то есть войны, разразившейся после вторжения в Украину в конце февраля. Официальные лица в Вашингтоне заявили, что не хотят разворачивать войну и настаивают, что не определяют цели в России для украинских атак.
The New York Times:
- Американские журналисты The New York Times написали статью об обучении украинских военных в Штатах. Как сообщили журналистам в Пентагоне, США расширят обучение для украинских военных . По словам двух американских чиновников, Пентагон расширяет обучение, проводимое американскими военными для украинских войск, планируя более чем вдвое увеличить количество сил, которых он обучает на базе в Германии. Расширенное обучение, которое, по словам официальных лиц, одобрил президент Байден на этой неделе, позволит американским инструкторам обучать украинский батальон — от примерно 600 до 800 военнослужащих — ежемесячно с начала следующего года, сообщили чиновники.
- Также журналисты The New York Times написали обширный репортаж об "инфракрасной охоте на российские войска в битве за Бахмут ". В холодную декабрьскую ночь The New York Times сопровождала членов группы наблюдения украинской армии, когда они использовали тепловизионный прицел, чтобы найти вражеские позиции за мили. В статье рассказывают о тяжелых условиях, в которых приходится воевать украинским военным.
Politico:
- Журналисты американской медиаорганизации в области политической журналистики Politicо написали статью о том, что лидеры иностранных дел сената и палаты иностранных дел стремятся увеличить продажи оружия Тайваню и Украине . Они обратились с просьбой к партийным лидерам в письме в четверг, полученном Politicо. Четыре двухпартийных законодателя призвали к "высоким уровням" экстренного финансирования внешнего военного финансирования Госдепартамента как для Киева, так и для Тайбэя в рамках дополнительного плана расходов на конец года.
CNN:
- Журналисты CNN акцентировали внимание читателей на том, что США ввели новые санкции против российских ставленников в Украине, российских губернаторов и олигарха, связанного с Путиным. В четверг администрация президента США Джо Байдена ввела новые санкции против назначенных Россией доверенных лиц в Украине, более 20 российских губернаторов и богатого российского олигарха, считающегося близким к президенту России Владимиру Путину, объявили Государственный департамент и министерство финансов.
Gazeta Wyborcza:
- Польские журналисты Gazeta Wyborcza опубликовали интервью с Радославом Сикорским, членом Европейского парламента от Гражданской коалиции, бывшим маршалком сейма и экс-председателем министерства иностранных дел и министерства национальной обороны Польши. Он заявил, что видит Украину в Европейском Союзе до конца этого десятилетия . "Украинцы более выносливы и эффективны, чем кто-то думал. Надо также признать, что и Соединенные Штаты, и Европа сделали больше, чем кто-то ожидал", – сказал он.
- Также журналисты Gazeta Wyborcza написали экономическую статью о том, почему для Запада морально оправдано помогать покрывать украинский долг, ведь это в интересах всех демократических стран. "Запад глубоко заинтересован в победе Украины, но ее частный сектор не сможет выдержать давление длительного конфликта, если компаниям придется погашать свою задолженность без продления или реструктуризации", - пишут журналисты.
Polskie Radio 24
- "Горячей" новостью сегодняшнего дня в польских медиа стал взрыв в помещении головного офиса полиции Польши в Варшаве . Министерство внутренних дел страны сообщило, что взорвался предмет, привезенный из Украины. В результате главный комендант полиции Польши получил "легкие повреждения" и попал в больницу. Кроме того, легкие ранения получил гражданский сотрудник управления, которому госпитализация не потребовалась. Как утверждает польское МВД, взрыв вызвал "один из подарков, которые комендант получил во время рабочего визита в Украину 11-12 декабря, где он встретился с руководством украинской полиции и ГСЧС". Предмет якобы подарил один из руководителей украинских правоохранительных служб.
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