Путин готов встретиться с Зеленским в случае выполнения Украиной предварительных договоренностей, - Песков
Президент РФ Владимир Путин заявил, что готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и обвинил украинскую сторону в невыполнении предварительных договоренностей
Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он заявил, что Россия стремилась провести подобную встречу еще несколько лет назад.
"Мы считаем, что она должна состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предварительных договоренностей", - добавил Дмитрий Песков.
- Напомним, 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что выполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины.
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