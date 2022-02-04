Путин готов встретиться с Зеленским в случае выполнения Украиной предварительных договоренностей, - Песков

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.



Он заявил, что Россия стремилась провести подобную встречу еще несколько лет назад.



"Мы считаем, что она должна состояться давно. И они должны проходить регулярно. Но для того чтобы это происходило, необходимо, чтобы хоть что-то выполнялось из предварительных договоренностей", - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что выполнение Минских соглашений означает уничтожение Украины.

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