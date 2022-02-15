Путин готов вести переговоры относительно Украине и гарантий безопасности, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступает за дипломатию и готов к переговорам относительно Украины и гарантий безопасности для России
Об этом он сказал телеканалу CNN.
По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин всегда требовал переговоров и дипломатии.
"И фактически он инициировал вопрос гарантий безопасности для России. Украина лишь часть большей проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов вести переговоры", – добавил пресс-секретарь российского президента.
- Напомним, ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил главе МИД Сергею Лаврову о готовности дальше обсуждать "гарантии безопасности" и призвал РФ к немедленной деэскалации на границах Украины.
- Владимир Путин заявил о планах "добиться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий безопасности".
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