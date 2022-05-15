Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Одним из вариантов планов Б, В, Г, которые рассматривает РФ, где можно найти выход из складывающейся ситуации - это втягивание стран НАТО, в частности стран Балтии и Польши, в эту войну. Россия надеется, что втягивание этих стран будет означать, что конфликт будет разрастаться. Страны, которые сегодня молча поддерживают РФ, тоже втянутся в конфликт. Обретение международного характера, характера прямого вооруженного столкновения для россиян было бы одним из выходов из ситуации, потому что тогда будет понятно зачем происходит мобилизация. Страны НАТО напрямую воюют с РФ. Путин готов толкнуть свою страну в топку для того, чтобы сохранить власть", - подчеркнул Подорожний.

Также политтехнолог добавил, что за 20 лет своего правления Путин зачистил все в верхушке власти таким образом, чтобы никто не был против него.

"Я не соглашаюсь что там есть кто-то в окружении Путина, кто готов ему "лапти сплести". Конечно, есть недовольные ситуацией. Думаю, что это экономический блок российской власти должен быть недоволен. Они не отвечают за ситуацию на фронте и не ожидали таких результатов. За 20 лет своего правления Путин зачистил все в верхушке таким образом, что никто "мяукать" против не будет", - подчеркнул Подорожний.

Политтехнолог также вспомнил заседание Совбеза России, которое транслировалось 23 февраля.

"Приспешники Путина выходили и каждый "обмазывался" о решение про признание государств "ЛДНР", а в конечном счете и про начало войны. "Обмазывал" каждого публично, что это не только он несет ответственность за решение. За решение несут ответственность его приспешники и русский народ. Поэтому, когда звучат заявления - это реализация одного из планов глобализации прямого столкновения, прямого военного конфликта. Насколько Россия приобретет союзников в случае, если страны-члены НАТО будут вовлечены в военный конфликт, будем смотреть. Такой вариант я бы не исключал", - заметил Подорожний.

Турция не закрыла двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Финляндия хочет сохранить мир на границе с Россией и после возможного вступления в НАТО.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба скептически высказался о возможной договоренности с РФ о прекращении огня. Киев не позволит дипломатии продлевать страдания украинцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb