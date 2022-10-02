Путин готов пожертвовать обороной Луганщины ради содержания оккупированных территорий на Юге Украины, - ISW
Президент России Владимир Путин приказал содержать оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей, несмотря на неудачи в Харьковской и Донбассе
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики отмечают, что российские оккупанты продолжали укреплять позиции в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на провалы на Харьковском и Изюмском направлениях и в районе Лимана Донецкой области.
Эксперты предполагают, что решение не укреплять уязвимые линии фронта лично принял российский диктатор Владимир Путин, а не военное руководство. Оно объясняется тем, что он больше работает на содержание стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем Луганщины.
Также в ISW отметили, что Путин выделяет ресурсы, которых у него ограничено количество из-за военных провалов, на неудачные попытки штурма уже деоккупированных населенных пунктов. В частности, 1 октября россияне попытались атаковать Казачью Лопань на Харьковщине, что в 5 км от российско-украинской границы.
- 2 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ожидает начала деоккупации Луганщины после освобождения Лимана в Донецкой области.
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