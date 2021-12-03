Путин готов перейти ту границу, которую не собирался переходить ни год назад, ни весной, - нардеп Рахманин о возможном вторжении РФ
Народный депутат Сергей Рахманин считает, что президент РФ Владимир Путин не смог навязать президенту Владимиру Зеленскому принуждение к выполнению Минских условий
Об этом он заявил в программе "Политклуб Виталия Портникова" на Еспресо.TV.
"Почему я говорю о том, что несмотря на то, что когда американцы и британцы начали говорить о больших угрозах, де-факто ситуация была не столь критичной. Если мы выносим за скобки теории о повышении ставок, были объективные причины. Первая - анализ разведывательных мероприятий, которые проводит Россия в последнее время, намного глубже, интенсивнее и специфичнее, чем это было за все 7,5 лет войны", - сказал Рахманин.
По его словам, в США и Великобритании отметили, что так российская разведка не работала еще никогда.
"Вторая история - есть основание считать, что с помощью агентурной и киберразведки они имеют основания думать, что Путин психологически готов перейти ту границу, которую не собирался переходить ни год назад, не весной. Основания считать так есть", - считает нардеп.
Он также рассказал, почему считает, что Путин может себе это позволить.
"Путин пошел на режим прекращения огня, ослабил хватку в Минском процессе, потому что у него были определенные ожидания по поводу мягкости Зеленского и возможность выжать из него то, что он пытался нам напихать с 2015 года - кабальные Минские соглашения, которые де-факто разрушают нам государство. И когда он понял, что даже с мягким, хилым, немасштабным Зеленским это не проходит, может повышать ставки и снова сделать то, что он сделал в 2014-2015 году", - подытожил Рахманин.
- Напомним, по состоянию на начало ноября 2021 года у границы Украины и на временно оккупированных территориях Россия сосредоточила группировку войск общей численностью около 90 тыс. человек.
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