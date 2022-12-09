Путин готов отдать Пекину Дальний Восток

Хотя в Пекине и Москве пытаются скрывать сближение КНР и Российской Федерации, однако Китай, имеющий гораздо "шовинистические представления" о собственном "превосходстве" над всем миром, все ближе подбирается к своим российским целям. Пекин не способен силой захватить Тайвань, но вскоре китайским призом за "дружбу" с Москвой могут стать дальневосточные территории России. Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Путин готов отдать земли, чтобы не потерпеть окончательного поражения в своей войне в Украине и остаться у власти.

Россия очень уязвима на Дальнем Востоке и в Сибири, хотя исторически в Москве всегда боялись вторжения с Запада. Логичным шагом для Китая было бы "откусить" большие куски РФ ради увеличения своего территориального пространства и ресурсов. Что ни в коем случае не может устраивать ни Соединенные Штаты, ни весь коллективный Запад. Ведь в таком случае Китайская Народная Республика получила бы критически важные для себя природные ресурсы, которые вплотную приблизили ее к реализации своих планов – глобального мирового доминирования.

Китайским призом за "дружбу" с Москвой могут стать дальневосточные территории России. Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Путин готов отдать земли, чтобы не потерпеть окончательного поражения в своей войне в Украине и остаться у власти

Путин так увлекся уничтожением Украины и украинцев, что опрометчиво отправил большинство своих находившихся на российско-китайском пограничье войсках на войну в Украине. Закрывая глаза на то, что в Российской Федерации – от Урала до Тихого океана – проживает всего 33 миллиона россиян. В то время когда за сибирской границей живут 100 миллионов китайцев.

В настоящее время существует три веские причины, по которым Америка и Европа до сих пор сдерживаются поставлять в Украину дальнобойные ракеты, танки и современные самолеты. Это – угроза ядерного удара России по Украине, опасность быстрого распада Российской Федерации (когда ядерное оружие окажется сразу в 20 новых территориальных образованиях), и высока вероятность того, что Китай после поражения Москвы захватит российские зауральские территории.

Не определившись с тем, как решить эти важные вопросы, Запад притормаживает необходимые Украине военные поставки, которые могли бы коренным образом изменить ход и течение российско-украинской войны.

Там хорошо осведомлены, что некоторые китайские эксперты уже открыто высчитывают, сколько времени остается до того, как Китай захватит Хабаровск и Владивосток и вернет то, что когда-то было частью китайской Маньчжурии. Китайцы никогда не имели никаких сантиментов к тем, кто слабее, особенно учитывая российские демографические и геостратегические реалии.

Китайские эксперты уже открыто высчитывают, сколько времени остается до того, как Китай захватит Хабаровск и Владивосток и вернет то, что когда-то являлось частью китайской Маньчжурии

Путин допустил огромную ошибку, когда без подробных просчетов, что может быть после этого дальше, решил ворваться в Украину. Теперь, при любых сценариях развертывания дальнейших событий, эта война вылезет для него боком. Пекин терпеливо ждет в свое время, рассчитывая, что газ и нефть на его "новых территориях" никуда от него не уйдут. Но если Китай крепко закрепится на Дальнем Востоке России, вытеснить его оттуда будет очень тяжело. Поэтому лучшим просматриваемым сегодня решением является не попустить подобного сценария после развала Российской Федерации.

В своих последних общениях не только с Си Цзиньпином, но и с другими лидерами так называемого ШОС, Путин потерял не только тщеславие, но и былую уверенность в себе. Сгорбленный и растерянный он демонстрирует, что потерпел поражение, хотя еще не готов в этом публично признаться. Очевидно, ему не на кого опереться, и передавая кому-то ключи от своей страны, стоило помнить, что Китай является наиболее ненадежным союзником для Кремля, и бесполезно полагаться на его защиту и помощь. КНР "поможет", но с точностью до наоборот.

Путинские бреди величия и вторжения в Украину разрушили хрупкий баланс сил на Дальнем Востоке, и теперь лишь вопрос времени, когда китайский дракон раздавит РФ в своих "дружеских" объятиях. И этот дракон с каждым годом становится все сильнее

Путинские бреди величия и вторжения в Украину разрушили хрупкий баланс сил на Дальнем Востоке, и теперь лишь вопрос времени, когда китайский дракон раздавит РФ в своих "дружеских" объятиях. И этот дракон с каждым годом становится все сильнее. Он стремится контролировать не только Россию, в вассальные отношения с ним непродуманно вошли государства Африки, Иран, Пакистан и Северная Корея.

А после экономического и демографического проникновения Китая в дальневосточные регионы России и героической борьбы Украины с российской оккупацией на западе путинская Российская Федерация приобрела для себя билет в один конец – в никуда.

Здесь бы кремлевцам припомнить, что китайцы никогда ничего никому не прощают. Хотя могут это и не озвучивать. Коммунистический режим все чаще демонстрирует карты, на которых изображены территории, переданные России в 1859 и 1860 годах как китайские, включая полуостров Камчатка и Владивосток. Российская Федерация для Си Цзиньпина стала подобием крупной пойманной на крючок рыбы, которую скоро можно будет жарить. Но он не торопится. В Пекине хорошо осведомлены, что Путин и его режим каждый день слабеют. Российскому диктатору все труднее осуществлять контроль над властью – из-за системной дисфункции государственного управления огромной экономикой, которая все меньше становится управляемой.

Китайцы мастерски создают у Путина иллюзию, что именно они являются той последней спасительной соломинкой, которая способна спасти его страну от полного падения в бездну геополитического проигрыша в Украине.

Поэтому пока китайцы мастерски создают у Путина иллюзию, что именно они являются той последней спасительной соломинкой, которая способна спасти его страну от полного падения в бездну геополитического проигрыша в Украине. КНР организовала поставки России определенных необходимых компонентов не только непосредственно, но и через свою доверенную личность, Северную Корею. Диктатор думает, что у него таким образом прикрыта спина, а зря.

Китайцы имеют территориальные притязания на Владивосток и корпоративные интересы на российском Дальнем Востоке. Можно представить себе такую ситуацию: Путин продолжает реализовывать свою бредовую идею оккупации Украины, и в конце концов окончательно проигрывает. В Российской Федерации – территория за территорией, начнут выходить из-под контроля Москвы и провозглашают себя независимыми государствами.

Таков сценарий развала России не в интересах Америки и Европы. Чтобы избежать этого, Запад и его союзники на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии уже сейчас должны подумать о разделе бывших российских территорий на зоны персональной их ответственности.

После чего в Пекине официально заявляют, что вынуждены срочно ввести свои войска в эти спорные территории для того, чтобы избежать хаоса, анархии и безвластия. Понятно, что подобный сценарий развала России не в интересах Америки и Европы. Чтобы избежать этого, Запад и его союзники на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии уже сейчас должны подумать о разделе бывших российских территорий на зоны персональной их ответственности. Когда за каждой конкретной страной или группой соседних стран для стабилизации будут закреплены определенные регионы России.

Например, зоной ответственности Японии, Южной Кореи и США вполне могут быть Дальний Восток и часть Сибири. Территориальным центром Дальневосточной республики может стать Владивосток, а Сибирской республики – Новосибирск. Безопасный и стабильный независимый Дальний Восток и Сибирь есть в интересах всего цивилизованного мира. Поэтому необходимо заранее продумать, как и каким образом направить миротворческие силы Запада и его союзников раньше вторжения туда китайской армии.

Механизм такого обеспечения мог бы быть следующим: Дальневосточная и Сибирская республики провозглашают свою независимость, которую признают большинство стран мира. И они сразу же подают свои заявки на членство в ООН. Одновременно официально посылают свою просьбу странам Запада – временно ввести миротворческий контингент для стабилизации ситуации и защиты вновь независимых государств. Таким образом можно избежать захвата бывших русских территорий китайцами, сохранив их территориальное деление в урезанном формате.

Все это может реализоваться, если российским господствующим элитам не удастся, тем или иным способом, отстранить Путина от власти, и Россия, в целостном виде, закончит свое существование. Диктатор отверг РФ по крайней мере несколько десятилетий назад, и еще долго последующие поколения россиян будут вынуждены искупить грехи невмешательства в большую политику своих предшественников.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Дальневосточный и Сибирский регионы оказались под контролем Китая, потому что из этого будет трудно выбраться. Китай хочет использовать части России для расширения своего "жизненного пространства" и изъятия чужих природных активов

Уже сейчас нужно думать над тем, чтобы первыми расходами Российской Федерации (или ее правопреемников) после падения путинского режима стали финансовые выплаты Украине за все причиненные убытки и причиненный ущерб во время войны.

Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы Дальневосточный и Сибирский регионы оказались под контролем Китая, потому что из этого будет трудно выбраться. Китай хочет использовать части России для расширения своего "жизненного пространства" и изъятия чужих природных активов. Он стремится получить дивиденды от войны, в которой сам не участвовал. Но Пекин играл в длинную игру и считает, что имеет полное право получить от нее свои "заслуженные призы".

Хотя трудно сказать, как на самом деле будут меняться фрагменты этой геополитической головоломки, однако создание Дальневосточной республики и Сибирской республики – не только актуально, этот вопрос станет насущным после вероятного распада Российской Федерации. А для нас этот вопрос важен еще и потому, что именно выходцы из Украины в далекие времена осваивали эти земли. И об этом мы никогда не должны забывать.

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Об авторе. Виктор Каспрук, журналист

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