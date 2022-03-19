Путин готов к ядерной войне с НАТО. Агрессора нужно встречать в Украине, пока он не выбрал новую жертву, - Фельштинский

Историк заявил об этом в эфире Еспресо.TV.



"У нас два сценария. Один сценарий, когда НАТО понимает, что с преступным режимом в России нужно бороться, помогая Украине всеми силами, не только оружием. Не обязательно солдатами на украинской земле, ведь, скорее всего, солдаты НАТО вам не нужны. А военная техника и воздушная крыша, прикрытие – нужны", - отметил Фельштинский.



Ученый выразил искренние надежды на то, что Североатлантический Альянс придет к этому решению, и считает, что позиция НАТО не вмешиваться в войну России против Украины была катастрофической ошибкой.



"За решение не вмешиваться в войну в Украине будет платить НАТО. Если Путин сумеет даже не победить, победы в войне с Украиной Путину не видеть, если ему удастся разорить Украину настолько, что сможет выйти через Юг в Молдову, - Путин разожжет такое же пламя в Молдове, и после этого президент России все равно предъявит Западу ядерный ультиматум с требованием отдать ему Балтийские страны. Если сейчас помощь Украине не предоставляется из-за шантажа ядерной войной - это страусина политика, которая никого не спасет. Путин готов вести ядерную войну. Его нужно встречать уже на территории Украины, а не ждать, пока он выберет следующую жертву и все равно предъявит ядерный ультиматум", - отметил Юрий Фельштинский.

Напомним, Североатлантический альянс в дальнейшем будет укреплять восточный фланг из-за вторжения России в Украину.

Ранее Фельштинский также заявил, что переворот в России может произойти после поражения в войне с Украиной, а переговоры с Путиным нужно вести с позиции силы.