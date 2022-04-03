Путин готов использовать ядерное оружие в войне против Запада, - Пионтковский
Российский политолог Андрей Пионтковский уверен, что среди планов Путина есть использование ядерного оружия в войне против Запада
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.
"Использование ядерного оружия – единственный инструмент, который Путин планирует использовать в войне против Запада. Он объявил войну не 24 февраля, а 15 февраля. Когда объявил ультиматум НАТО, чтобы Альянс уходил из 12 стран. Я это называю границами "Батыя-Сталина". Использование ядерного оружия входит в программу Путина. В Украине его использование бессмысленно, это ничего не решает, кроме как новых преступлений. Ядерное оружие нужно Путину для победы над Западом”, - пояснил Пионтковский
Пионтковский отметил, что Путин откровенно говорил о планах использования ядерного оружия после встречи с Эммануэлем Макроном.
"О своей готовности использовать ядерное оружие Путин четко говорил после встречи с Эммануэлем Макроном. Там он сказал, что Россия уступает в конвенционных вооружениях, но у них есть качественное ядерное оружие. Это неправда. В России некачественнее ядерное оружие. Преимущество в том, что Путин готов применять такое оружие", - добавил Пионтковский
Политолог также добавил, что план Путина состоит в том, чтобы, покорив Украину, выйти к границам стран Балтии.
"План Путина состоит в том, чтобы после Украины начать войну против стран Балтии. И как только он начнет проигрывать войну, сразу начнутся угрозы о ядерном ударе по городам Европы. Он надеется, что Запад испугается, отступит и таким образом выиграет мировую войну. Но Украина уже сломала его все его планы", - добавил Пионтковский
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