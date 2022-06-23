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Главная война с Россией Путин готов бросить в Украину 40 тыс. военных и использовать пробные виды оружия, - генерал Маломуж
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Путин готов бросить в Украину 40 тыс. военных и использовать пробные виды оружия, - генерал Маломуж

23 июня, 2022 четверг
18:54
война с Россией Николай Маломуж

Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что Путин готовит решение об активизации агрессивных действий в противовес украинским политическим успехам

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Планы, которые ставили в России по захвату Донецкой и Луганской области и формированию мощного блока контроля над южным регионом - не реализуются. Предоставление Украине статуса кандидата ЕС, заседания "Большой семерки", заседания НАТО, поставки тяжелого вооружения - эти меры вызывают негативную реакцию Путина "На заседании совета безопасности он хочет поставить вопрос о захвате территорий в ближайшее время. Усилить наши подразделения, которые защищают Донецкую и Луганскую области. Усилить наступательную позицию на Запорожском направлении и удерживать позиции в Херсонском направлении", - пояснил Маломуж.

Маломуж отметил, что, получив новую технику и вооружение, украинская армия уже сможет готовиться к наступлению, а это провал Путина.

"Выделяется новый военный контингент до 40 тыс. Российские военные уже мобилизованы. На южное направление Россия бросила новые виды вооружения, "грады", "ураганы", танки. Будет решение об активизации агрессивных действий в противоположность нашим политическим успехам. Путин будет спешить, поэтому что затягивание процесса, вхождение в новые регионы ведет к провалу, он пытается подтянуть новые виды вооружения, даже единичные экземпляры, которые будут использоваться как пробные на территории Украины и в перспективе угрожает использовать против нашего государства баллистические ракеты, но нам нужно выдержать еще несколько недель и готовиться к системным наступательным операциям. Выбросить врага за наши пределы, тогда будет перспектива мира", - отметил Маломуж.

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