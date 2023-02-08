Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"

"У россиян остался один вариант - переводить войну в затяжную фазу, рассчитывая на имеющиеся у них ресурсы. В Кремле могут пожертвовать более 100 тыс. мобилизованных россиян в год. Однако сейчас уже видно, что могут бросать на убой и 100 тыс. россиян ежемесячно "Это действительно бесконечный ресурс в России. Поскольку 100 тыс. для такой страны это мало. Это один человек на 1000 человек. Эти жертвы даже никто не замечает в РФ", - пояснил Свитан.

Военный эксперт подчеркнул, что Украине нужно больше оружия для противостояния российской армии.

"В России достаточно человеческого ресурса. Именно поэтому Путин будет опираться на эти возможности. Это достаточно опасно для Украины и мира. Ведь теми военными средствами, которые у нас сейчас мы не сможем уничтожить всю российскую армию", - добавил он.