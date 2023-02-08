Путин готов бросать на убийство 100 тыс. россиян ежемесячно, - военный эксперт Свитан
Военный эксперт Роман Свитан убежден, что Россия готова к потерям более 100 тыс. своих военнослужащих ежемесячно
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"У россиян остался один вариант - переводить войну в затяжную фазу, рассчитывая на имеющиеся у них ресурсы. В Кремле могут пожертвовать более 100 тыс. мобилизованных россиян в год. Однако сейчас уже видно, что могут бросать на убой и 100 тыс. россиян ежемесячно "Это действительно бесконечный ресурс в России. Поскольку 100 тыс. для такой страны это мало. Это один человек на 1000 человек. Эти жертвы даже никто не замечает в РФ", - пояснил Свитан.
Военный эксперт подчеркнул, что Украине нужно больше оружия для противостояния российской армии.
"В России достаточно человеческого ресурса. Именно поэтому Путин будет опираться на эти возможности. Это достаточно опасно для Украины и мира. Ведь теми военными средствами, которые у нас сейчас мы не сможем уничтожить всю российскую армию", - добавил он.
- 8 февраля в Генштабе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на территории Украины по меньшей мере 134 100 военных, 3253 танка и 295 самолетов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.59
Покупка 39.59Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 42.01Продажа 42.97
- Актуальное
- Важное