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OPINION

Путин, Гондурас и Сиярто

Игорь Гулик
6 апреля, 2023 четверг
20:00
Мнение

Путин-лузер вынужден улыбаться дипломатам из Гондураса – беднейшей страны Латинской Америки, которая до сих пор отходит после ряда путчей и правления диктаторов

Начну с Уласа Самчука, с его точной характеристики человеческой натуры, нивелирующей демагогию популистов авторитарного толка. "… Когда привилегированный тот или иной класс состоит из толпы бандитов, или человеческой накипи, то будь он трижды пролетарский, или буржуазный — он сам по себе не имеет малейшей стоимости. Не в пролетариате и не в буржуазии дело. А в человеке. И только в человеке".

Сделав коррекцию на наше с вами время (Самчук жил во времена "победной пролетарской революции" и "классовой борьбы"), могу заключить, что нынешний российский диктатор (самый выразительный образец человеческой накипи) подсознательно понимает свою неполноценность. Несмотря на громкие заявления об имперском величии, о том, что стоит России захотеть, она сотрет в порошок любых врагов, об особой, образцовой для мира русской морали… Эта неполноценность, я бы сказал, низость "мелкого человека" (привет Достоевскому!) толкает его на нелепые и неприемлемые шаги. Да, конечно, к хаотическим движениям кремлевского деда толкает и безысходность, созданная им уже собственноручно, реальность провальной войны против Украины, почти всемирное отвращение к агрессору, убийце и мародеру.

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Можно себе только представлять, что творится в склеротических мозгах лидера, который буквально вчера радовался вниманием мировых политиков, считал, что он вместе с ними решает судьбы миллиардов, позировал на общих фото глав самых мощных государств мира. А сейчас… Сейчас ему приходится довольствоваться вниманием заштатных вождей стран даже не "третьего мира"

Можно себе только представлять, что творится в склеротических мозгах лидера, который буквально вчера радовался вниманием мировых политиков, считал, что он вместе с ними решает судьбы миллиардов, позировал на общих фото глав самых мощных государств мира. А сейчас… Сейчас ему приходится довольствоваться вниманием заштатных вождей стран даже не "третьего мира", заискивать перед лидерами стран Шанхайской организации, которые недавно заглядывали ему в глаза, надеясь на свои выгоды. Прекрасно понимать, что даже те, кто для отвода глаз называет Россию союзником или партнером, делают это, исходя из своих, не слишком дружелюбных для Москвы интересов.

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Теперь он водится с "верным союзником" - Сирией диктатора Асада, считает собеседником Эммерсона Мнангагву, зимбабвийского автократа, пришедшего до власти вследствие переворота против одиозного даже по меркам "черного континента" Роберта Мугабе. По словам российского "вождя", дружба с Зимбабве "проверена временем".

Теперь Путин-лузер вынужден улыбаться дипломатам из Гондураса – беднейшей страны Латинской Америки, которая до сих пор отдыхается после ряда путчей и правления диктаторов. И, что интересно, после таких катаклизмов русский "царь" пугает своих новых друзей угрозой "цветных революций". Экспортируемых, конечно, из США, которые спят и видят всюду свои интересы и стремятся навязать всем сомнительные ценности.

Путин-лузер вынужден улыбаться дипломатам из Гондураса – беднейшей страны Латинской Америки, которая до сих пор отдыхается после ряда путчей и правления диктаторов

Еще раз повторю Самчука: "Не в пролетариате и не в буржуазии дело. А в человеке. И только в человеке".

Что касается Европы, то едва ли не единственным утешением для Путина является Орбан и его внешнеполитический санчо панса – Петер Сийярто. Что ни день, то этот деятель выдает фразочки, которые, убежден, радуют слух московского патрона. Так, на днях он пообещал, что Будапешт "сделает все", лишь бы Украина не стала членом НАТО.

Поведение орбановского дипломата, а также политические практики властной Фидес и ее представителя на посту президента ставят под вопрос пребывание Венгрии в любых альянсах действительно демократических стран. Ему скорее подходит путинская компания – Сирия, Зимбабве, Гондурас. "С кем поведешь, от того и наберешься".

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Поведение орбановского дипломата, а также политические практики властной Фидес и ее представителя на посту президента ставят под вопрос пребывание Венгрии в любых альянсах действительно демократических стран

А если для Сийярто препятствием для вступления Украины в Североатлантический альянс является война с Россией, то он должен по крайней мере не намекать (больше того, иногда говорить почти прямым текстом) о территориальных претензиях Будапешта на украинское Закарпатье. Если кто-то до сих пор сомневается, что такие вещи происходят спонтанно, эмоционально, то должен разочаровать этих легкомысленных людей. Я давно писал, что, возможно, со временем на свет Божий выплывут документы, подписанные Орбаном или Сийярто и кремлевскими главарями, о разделе Украины после успешной российской оккупации. Планы оказались иллюзорными, и теперь надо срочно выдавать на-гора всяческую чепуху, чтобы под ними скрыть истинные намерения, с позволения сказать, "соседей".

В конце концов, время от времени политики проговаривают идеи, завязшие в их мозгах, приписывая их другим. В преддверии успешного визита украинского президента в Варшаву из уст руководителя службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина в очередной раз прозвучал бред: "Получение контроля над западными территориями современной Украины, над так называемыми бывшими восточными крессами является мечтой польских националистов. Это уже становится элементом национальной идеологии".Авт.). Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может". Конечно, именно поэтому Варшава усиленно вооружает Украину…

Мы можем только гордиться, что Украина, защищая свободный мир от путинского нашествия, имеет достойных союзников и друзей. А Москва… После нашей победы фрагмент, который останется от напыщенной федерации (он сам по себе не имеет малейшей стоимости, — снова к Самчуку) сочтет честью, если кто-то будет обращать на него внимание.

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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