Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Очевидно, что со стороны России происходит газовый шантаж, об этом также говорил канцлер Германии Олаф Шольц. Одна из маниакальных идей Путина была Северный поток-2 (ПП-2) и теперь обидно, что этот проект не был реализован, несмотря на кучу , потраченных Россией, денег и усилий И сейчас у Путина совсем бредовые идеи, о которых пишут в Германии, если Россия приостановит поставки по Северному потоку-1 (ПП-1), то немцы согласятся на запуск ПП-2, но этого не произойдет ни при каких обстоятельствах", - заверил политолог.



Игорь Эйдман отметил, что в немецком обществе и элите есть консенсус, что от России и ее газовой, нефтяной, энергетической зависимостей нужно идти как можно скорее вопреки всем проблемам.



"Этот шантаж помогает Германии быстрее отойти от газовой российской иглы. Предполагалось, что этот процесс растянется на пару лет, но в результате такой саморазрушающей политики Путина, стреляющего шантажом себе в ногу, процесс освобождения Германии от российской газовой зависимости закончится уже в этом году. ", - заметил Эйдман .

2 сентября Россия полностью прекратила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.

В Еврокомиссии заявили, что Газпром лжет о неисправности "Северного потока" и остановил поставки под вымышленным предлогом.

Спикер российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что газопровод Северный поток заработает на полную мощность только в случае отмены санкций Евросоюза против России.

7 сентября страны Балтии призвали Германию не поддаваться на газовый шантаж России после того, как Россия остановила поставки газа из-за "Северного потока" якобы из-за неисправности.