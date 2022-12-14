Путин "фундаментально просчитался" и недооценил мужество украинцев и единство Европы, – Шольц
Ни один из планов президента России Владимира Путина по его войне в Украине не сработал, а сам он оказался в международной изоляции
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в бундестаге.
Шольц назвал войну России против Украины "переломным моментом для всей Европы и мира", отметив, что Германия и Европа будут твердо стоять на стороне украинцев.
Канцлер Германии считает, что Путин "фундаментально просчитался" в своем видении устройства европейских стран и недооценил единство Европы и Запада. Кроме того, российскому руководству не удалось подавить европейскую солидарность, "перекрыв газовый кран".
"Путин ошибся в мужестве украинцев. В Европе. В нас и характере наших демократий. В нашей воле противостоять великодержавию и империализму. Это настоящая история этого года", – сказал Шольц.
"Ни один из планов Путина не сработал", – подчеркнул он, упомянув о масштабной поддержке Украины со стороны Запада.
"Росийская захватническая война означает вызов для внутренней сплоченности Европейского Союза. Но мы приняли этот вызов вместе", - заметил Шольц, вспомнив о том, что Германия, Европа и НАТО в последние месяцы изменили свои позиции по оборонной политике.
Также Шольц пообещал поддерживать Киев всеми способами "ровно столько, сколько это будет необходимо". И добавил, что санкции против России будут "сохраняться и усиливаться до тех пор, пока Путин будет продолжать свою жестокую военную агрессию".
- 5 декабря Шольц заявил об "решающей роли" Германии в противостоянии имперским претензиям Путина в Европе. Также по его словам, новая роль Германии потребует новой стратегической культуры и стратегия национальной безопасности, которую его правительство примет через несколько месяцев, будет отражать этот факт.
- Несколькими днями позже Шольц сказал, что планирует и дальше продолжать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным несмотря на то, что тот не думает отступать. В то же время канцлер Германии заметил: он не верит, что Путин остановит попытки оккупировать Украину даже несмотря на серьезные потери армии РФ.
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