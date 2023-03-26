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Путин фактически закапывает российский суверенитет, – историк Тимоти Снайдер

26 мартa, 2023 воскресенье
17:50
Мир

Российский диктатор Владимир Путин фактически закапывает суверенитет РФ и чем дольше он воюет в Украине, тем хуже для России

Об этом в интервью Эспрессо заявил историк Тимоти Снайдер.

"Я думаю, что Путин действительно ужасный геополитик. Я имею в виду, что люди смотрят на него, как на лидера с определенной харизмой. Я этого не понимаю, потому что не чувствую. Люди думают, что он сделал Россию Великой или что-то. Но весь этот движение против Запада, которое они начали примерно в 2000 году, а может и раньше – Грузия, кибератаки на Эстонию, вторжение в Украину 2014. Все это движение против Запада с точки зрения выживания России или ее суверенитета не имеет смысла, потому что если Россия собирается существовать и быть сильной, если они действительно верят в многополярный мир, о котором часто говорят, то это означает, что они должны быть одним из таких полюсов", – сказал он.

Снайдер подчеркнул, что россияне оттолкнули Запад, вторично вторгнувшись в Украину, хотя там было так много людей, которые хотели сотрудничать с Россией.

"Это значит, что теперь они зависят от Китая. И процесс уже запущен. Я имею в виду, что сейчас на наших глазах Россия попадает в определенную зависимость от Китая. Они говорят о суверенитете, но на самом деле они все больше вовлекаются в зависимость от Китая". И каждый день войны в Украине только усиливает эту зависимость, то есть каждый день, когда они привозят своих солдат из Восточной Азии умирать в Украине, они делают Китай сильнее, – считает историк.

Он добавил, что китайцы просто наблюдают за всем этим и наслаждаются.

"Итак, куда движется Россия, становится ли она зависимой от Китая? Да, это именно то направление, которое они избрали. И я думаю, что второстепенным вопросом является то, кто на самом деле контролирует ресурсы на российском Дальнем Востоке, потому что богатство России зависит от богатства Москвы. Богатство Москвы зависит от ресурсов, которые находятся на российском Дальнем Востоке. Кто будет контролировать эти ресурсы в долгосрочной перспективе? Москва, Пекин или кто-то другой? Возможен ли распад России?", - отметил Снайдер.

"Если бы я думал о будущем России, я бы попытался остановить войну уже сегодня. Заменил бы Путина на кого-то другого и пытался найти способ говорить с Западом из-за вывода русских солдат из Украины. Это было бы все, потому что когда бы все российские солдаты вышли бы из Украины, тогда можно было бы сказать: "Да, Путин совершил ошибку, но мы хотим начать все сначала". И Запад должен сказать "да", потому что мы же вывели всех своих солдат из Украины. И тогда у России появился бы шанс стать суверенной страной, потому что она могла бы маневрировать между Китаем и Западом. Я думаю, что Путин фактически закапывает российский суверенитет и чем дольше он воюет в Украине, тем хуже для России", - подытожил историк.

Полное интервью с американским историком Тимоти Снайдером будет опубликовано 26 марта в 20.00 на сайте Еспресо.TV. В то же время, его будут транслировать в прямом эфире Эспрессо и на YouTube Эспрессо.

Россия
Китай
Владимир Путин
война с Россией
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