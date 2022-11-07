Путин еще не решил, ехать ли на саммит G20, - Кремль
Президент России Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 до конца этой недели
Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
"Мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит G20. – ред.)", – сказал Песков журналистам.
На вопрос, примут ли это решение на этой неделе, он сказал: "Безусловно".
Саммит Большой двадцатки должен состояться 15-16 ноября в Индонезии.
- МИД Украины требует отозвать приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.
- Участие в саммите G20 по состоянию на 3 ноября подтвердили лидеры 17 государств.
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