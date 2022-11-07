Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

"Мы проинформируем вас всех, когда решение будет принято (о поездке на саммит G20. – ред.)", – сказал Песков журналистам.

На вопрос, примут ли это решение на этой неделе, он сказал: "Безусловно".

Саммит Большой двадцатки должен состояться 15-16 ноября в Индонезии.

МИД Украины требует отозвать приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит G20.

Участие в саммите G20 по состоянию на 3 ноября подтвердили лидеры 17 государств.

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